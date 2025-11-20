Anna aprueba el presupuesto municipal de 2026 y la segunda bajada del IBI de la legislatura

El Pleno del Ayuntamiento de Anna ha aprobado este jueves el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 2,63 millones de euros y que han salido adelante con el respaldo del equipo de gobierno. El documento entrará en vigor el 1 de enero y supone, por tercer año consecutivo, la aprobación del presupuesto en tiempo y forma, según destaca el ejecutivo.

El alcalde y concejal de Hacienda, Miguel Marín, ha asegurado que se trata de “unas cuentas equilibradas, responsables y realistas”, elaboradas conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto, y que cuentan con todos los informes favorables de Intervención.

El Presupuesto 2026 incorpora la segunda bajada del IBI urbano aprobada en esta legislatura —y la primera aprobada por unanimidad en más de 30 años—.

A raíz de esta decisión, los ingresos por IBI se reducen de 1.003.000 € a 955.000 €, una medida que el alcalde ha calificado como “una rebaja significativa en favor de las familias, ajustada a la realidad económica del Ayuntamiento".

El gobierno municipal ha anunciado además su intención de llevar a cabo una tercera bajada del IBI antes de que finalice el mandato.

Aumento de actividad turística

El capítulo de tasas y precios públicos crece notablemente por la buena evolución de los principales recursos turísticos del municipio, dando por primera vez cuenta de lo que se recauda de estos parajes al municipio (en bruto):

• Ruta de las Tres Cascadas y Palacio de Anna

• Albufera (168.000 € recaudados en 2025)

• Gorgo de la Escalera (40.000 €)

• Piscina Municipal (13.000 €)

Además, los ingresos patrimoniales casi se duplican gracias a la concesión de los chiringuitos, barcas y camping, pasando de 90.016 € a 173.737 €.

203.500 € en inversiones

El Presupuesto 2026 destina 203.500 € a inversiones reales, centradas en tres proyectos ampliamente demandados por los vecinos y comprometidos en el programa electoral: 100.000 € para caminos rurales, con un incremento de 20.000 € respecto a 2025; 100.000 € para la reforma del Hogar del Jubilado y su bar y 3.500 € para el proyecto de iluminación del Gorgo Catalán.

El alcalde ha cerrado su intervención afirmando que el Presupuesto de 2026 es “un documento bien hecho, consensuado con el equipo de gobierno, revisado con rigor y pensado para que Anna siga prosperando”.

“Son unas cuentas que no dejan ningún rincón del pueblo atrás, que atienden a todos los colectivos y que cumplen punto por punto los compromisos adquiridos con los vecinos”, ha concluido Marín.