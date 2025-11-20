Aqlara confirma que es "improbable que haya riesgo inminente para la salud" por la presencia de herbicidas en el agua de Bixquert

Aqlara, firma responsable del servicio de agua potable en el diseminado de Bixquert en Xàtiva, ha confirmado que no hay "riesgo inminente para la salud" por la presencia de rastro de herbicidas en el agua detectado la semana pasada. Así lo exponen en la respuesta a una carta enviada por la Asociación de Vecinos: "A los usuarios de la Zona de Abastecimiento Xàtiva 5- Bixquert y Xàtiva 3- Corona Esterella informamos que la evalución cuantitativa de riesgo realizada por la presencia de terbumeton desetil detectado en la red de abastecimiento (0, 034 mg/l) tal y como se indica en los artículos 23 y 24 del Real Decreto 3/2023, indica que es improbable que se produzca riesgo inminente para la salud de la población abastecida, por lo que no se declara ningún tipo de restricción sobre el uso del agua". También añaden que "adicionalmente, se están tomando las medidas adecuadas para que en un plazo máximo de tres meses se reduzca o se eliminen estas concentraciones".

Por otra parte, desde la firma privada también defienden que "el Terbumento desetil es un parámetro cuyo límite paramétrico en la anterior normativa (RD 140/2003) era de 0,1 mg/l, por lo que el valor detectado en la red (0,034 mg/l) cumplía ampliamente los valores exigidos. Con la entrada de la nueva normativa (RD 3/2023) este valor se ha reducido en 0,03 mg/l.

¿Qué es el Terbumeton desetil?

El terbumeton desetil (o desetil-terbumeton) es un producto de degradación (metabolito) del terbumeton, un herbicida. Se utilizaba para el control de malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas en cultivos. Su presencia en el agua ha llevado a situaciones en las que el agua de consumo humano ha sido declarada no apta para beber o cocinar en algunas áreas, requiriendo la instalación de sistemas de filtrado avanzados (como filtros de carbón activo) para su eliminación, lo que no ocurre actualmente en Bixquert. En resumen, el terbumeton desetil es un residuo de un herbicida que ya no está permitido y que representa un problema de contaminación ambiental, especialmente en los recursos hídricos.