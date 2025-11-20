Crecen las casas okupadas a la venta en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida

Son productos de precios asequibles dentro de un mercado inmobiliario que registra una constante alza de precios. Sin embargo, cuentan con una peculiaridad: sus dueños los sacan a la venta con ocupantes en su interior.

Solo hace falta acudir a una página web de referencia para confirmar que la presencia de este tipo de propiedades en el mercado inmobiliario de las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida y la Canal de Navarrés ha crecido de forma exponencial durante los últimos meses. Así, en el portal idealista -uno de los más visitados- se contabilizan un total de 18 viviendas de este tipo entre las tres comarcas. En la Vall d’Albaida hay ocho propiedades estas características a la venta, por ocho en la Costera y una en la Canal de Navarrés.

En Ontinyent, por ejemplo, hay cuatro inmuebles ocupados a la venta. Su tipología es diversa, ya que el posible comprador se puede encontrar desde una casa familiar a un piso de reducidas dimensiones. Y están localizados en diferentes partes del municipio: en las calles Santa Anna, Santa Llucía, Avenida Ramón y Cajal y Músic Martínez Valls.

En los anuncios se especifica que el precio de venta se ha determinado en base a diferentes circunstancias, «que han supuesto un menor valor del mismo». Y se recomienda «que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra».

También hay propiedades de este tipo a la venta en Atzeneta d’Albaida (calle Sant Vicent), dos en Castelló de Rugat (calles Blasco Ibáñez y Ronda Oest) y L’Olleria (calle Escultor Benlliure).

Por lo que respecta a la comarca de la Costera, consultando los datos se identifican cuatro propiedades ocupadas de forma ilegal a la venta en Xàtiva -calles Sant Pascual, Embut, Segurana y un chalet en la carretera a la Llosa de Ranes-, una vivienda unifamiliar en Cerdà (calle Josep Segrelles), un piso en l’Alcúdia de Crespins (calle Sant Francesc), un dúplex en Novetlé (calle Sor Isabel de Villena) y un piso en Canals (calle dels Vinyals).

Por último, en la Canal de Navarrés se localiza un chalet pareado en la Plaza de la Constitución de Anna que está ocupado de forma ilegal en la actualidad a la venta.

Otro tipo de propiedades

Las viviendas ocupadas que sus dueños ponen a la venta por diferentes razones no son los únicos inmuebles con moradores ilegales. Así, esta problemática también se registra en fábricas abandonadas, como las antiguas instalaciones de la marca Ferrys en la localidad de Canals, por ejemplo.