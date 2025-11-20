El equipo de baloncesto de Aspromivise jugará en el descanso de la final del Torneig Cadet Femení del Genovés
El conjunto de la asociación de personas con diversidad funcional de Xàtiva realizarán un partido de exhibición junto al CB Genovés Femení
El equipo de baloncesto de Aspromivise, la asociación que fomenta la integración de personas con diversidad funcional, participará en el V Torneig Cadet Femení del Genovés, que organiza el club de básquet de la localidad y que se celebra este fin de semana, del 21 al 23 de noviembre. El conjunto de Aspromivise ofrecerá un partido de exhibición en el descanso de la final del torneo, junto a integrantes del CB Genovés Femení.
El CB Genovés siempre ha pretendido de dar visibilidad a diferentes formas de practicar un mismo deporte. Prueba de ello son los torneos de baloncesto en silla de ruedas que realiza desde hace dos años y las diferentes iniciativas que lleva adelante para dar a conocer otra manera de practicar un mismo deporte.
Por ello, no es casualidad que la final del torneo ofrezca en el descanso un partido de exhibición entre miembros de Aspromivise y del CB Genovés. Dar visibilidad a una forma de entender el deporte en un espacio propicio y donde la gran mayoría de personas que acuden son seguidores de este deporte, es un buen momento para mostrar que el baloncesto va mucho más allá, es una herramienta que se puede utilizar para conseguir muchos objetivos que pueden estar lejos del hecho de sumar canastas, expresan desde el club organizador del torneo.
Las dos entidades manifestaban que “es evidente que con planteamientos como este no solo se tiene que ver el deporte como una herramienta estrictamente competitiva. El hecho de considerar el baloncesto como recurso para aprovecharse de todo lo que rodea al deporte, aporta una serie de beneficios que todos y todas tenemos que considerar como prioritario. En la pirámide deportiva no solo existe la punta de la misma, la base de la pirámide, mucho más ancha y con muchas más posibilidades de conseguir mejoras para la sociedad es propicia para plantear iniciativas como la expuesta. En el deporte del baloncesto tal y como lo entendemos, no es tan importante que el balón entre por la canasta, sino más bien que el balón circule y aprovechemos todo lo que supone que el balón está en movimiento", afirman desde Aspromivise y el CB Genovés. Así, "con el baloncesto como excusa, se podrá colaborar en conseguir una sociedad más justa y donde se valore a las personas por sus capacidades. Se tiene que considerar a la diversidad de las personas como un valor y encontrar su lugar en este mundo".
También manifiestan que compartir espacio dos maneras tan diferentes de entender el baloncesto "da un plus de calidad al torneo" y reafirma la postura del club de ofrecer un espacio inclusivo donde practicar baloncesto tiene que ser el medio para conseguir una serie de valores que hagan de las personas indispensables para la sociedad. Tenemos que construir una sociedad donde la diferencia tiene que ser un valor, y donde todas las personas tengamos cabida".
En el descanso del partido de la final, prevista el domingo día 23 de noviembre, jugadoras y jugadores de ambas entidades participarán en un partido donde, lo más importante no es sumar canastas, sino dar visibilidad a otra forma de practicar deporte, concluyen.
Suscríbete para seguir leyendo
- La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas