Festers quiere agilizar la Entrada de Ontinyent para acortar su duración

La Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, entidad organizadora de las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent -declaradas de Interés Turístico Internacional- quiere reordenar la Entrada, el acto central de la celebración.

El desfile se distribuye en dos partes, una primera con la Entrada Cristiana, en la que participan las 12 comparsas del bando de la cruz; y una segunda parte, la Entrada Mora, con las otras 12 filaes del bando de la media luna. La Entrada, que comienza a las 18 horas con la cristiana, se alarga más allá de las dos de la madrugada, en algunas ocasiones, con una duración de más de seis horas entre los dos desfiles. Festers quiere reducir esa duración para hacer más atractiva para el público la Entrada.

Músicos de una banda en la Entrada de las fiestas de Ontinyent de agosto pasado. / Perales Iborra

La sociedad festera ha lanzado una propuesta, tras más de un año de trabajo, que se centra en la limitación de las bandas de música que acompañan a las comparsas, así como la reorganización del desfile marcando la salida de las filaes, de forma más cronometrada, para evitar interrupciones y separaciones entre ellas, y, de este modo, ofrecer una Entrada más dinámica, más ágil y sin “huecos vacíos” en el recorrido.

El presidente de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, ha explicado a este diario que la reestructuración del acto busca “ofrecer una Entrada más atractiva para todos, participantes y para el público”. Calabuig manifestaba ayer que “la idea es que las dos partes de la Entrada estén equilibradas, con unas tres horas para cada bando”, una Entrada “con más ritmo”. Actualmente, la Entrada Cristiana arranca a las seis de la tarde, finalizando antes de las 22 horas, cuando se programa la salida de la Entrada Mora. La organización suele dejar un descanso entre las dos entradas, a la hora de la cena. La mora, que cierra el acto, comienza a las diez de la noche y se prolonga, a veces, más allá de las dos de la madrugada.

Para reducir el tiempo de la Entrada, Festers ha planteado que las comparsas con cargo (Capitania y Ambaixada) tengan un máximo de diez bandas de música, mientras que las comparsas sin cargo cuenten con un máximo de dos bandas. Ahora, el criterio liga la participación de bandas al número de festeros de la comparsa -por cada 50 festeros una banda-, con un máximo de cinco bandas para las comparsas sin cargo. La propuesta presentada plantea algunas excepciones de aniversario y las comparsas sin cargo que celebren el 25, 50, 75, 100, … aniversario, podrán incorporar una tercera banda de música. Además, Festers plantea salidas cronometradas de las comparsas, puntos de control y un porta-guión como separador, para evitar huecos vacíos en el recorrido.

Festeros de una comparsa cristiana desfilando en la Entrada de 2025. / Perales Iborra

Festers ha estado trabajando el último año en esta propuesta, que ha sido presentada a las 24 comparsas, “para recoger sus inquietudes”, y las comisiones festeras han podido hacer aportaciones. Ricardo Calabuig ha afirmado que la iniciativa, con las aportaciones de las comparsas, “ya es firme” y ahora el proceso sigue el camino hacia la votación. La propuesta tendrá que ser aprobada en la Junta de Govern de la Societat de Festers que se celebrará el próximo 12 de diciembre. En esta junta, en la que están representadas las 24 comparsas, el documento tiene que salir adelante con dos tercios de los votos a favor. Tras ser aprobada en este órgano, la propuesta será presentada y votada en la asamblea general de socios, que el presidente de la Societat de Festers ha señalado que se celebrará en enero, “aún sin fecha concreta”.

Jornadas informativas

La Societat de Festers quiere que la propuesta salga adelante con los máximos apoyos posibles y para ello ha organizado dos jornadas informativas en las que se expondrán los cambios planteados para la Entrada. La primera de estas jornadas tendrá lugar este jueves, 20 de noviembre, a las 20 horas en el salón de actos de Festers.

La segunda será el 27 de noviembre, a la misma hora y en el mismo espacio. Bajo el título de “Análisis y reestructuración de la Entrada: principios para su sostenibilidad”, las jornadas se celebran con el objetivo de exponer las medidas propuestas para “garantizar un modelo de Entrada más sostenible”.

El presidente de Festers afirma que en estas citas “se explicará la propuesta, lo que se incluye, lo que se elimina y por qué se hace”. “La Entrada tiene que ser atractiva para todos”, concluye Calabuig. Las jornadas están abiertas al público en general, no solo a festeros, y los organizadores animan a la ciudadanía a asistir. Festers señala que «la fiesta evoluciona y los tiempos nos piden reflexión, rigor y compromiso». Añade que la propuesta busca «garantizar una Entrada más sostenible, equilibrada y brillante para todos».