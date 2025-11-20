Ontinyent acogerá la marcha cicloturista La Legendaria. Así lo ha avanzado el Club Ciclista Ontinyent, que ha confirmado que organizará La Legendaria–Ontinyent Gran Fondo, una marcha cicloturista que se celebrará el 9 de mayo de 2026 con salida y llegada en Ontinyent, y que recorrerá distintos puntos del interior de València y Alicante.

La prueba, registrada como marcha cicloturista, está planteada para reunir a ciclistas de diferentes niveles y ofrece tres recorridos diferenciados, con distancias y desniveles adaptados a distintos perfiles: un Medio Fondo de 151 km con un desnivel acumulado de +2.134 m; un Gran Fondo de 175 km y +2.708 m; y el itinerario más exigente, denominado Gran Fondo Legendaria, que alcanza los 175 km y +2.790 m, incluyendo la ascensión al Alt del Campello.

La organización ha informado de que la marcha contará con los servicios habituales en este tipo de pruebas: cronometraje, asistencia mecánica y sanitaria, así como varios avituallamientos distribuidos a lo largo del recorrido para garantizar la seguridad y la adecuada atención a los participantes. El evento está gestionado a través de la plataforma RockTheSport, donde se detallan aspectos logísticos como inscripciones, precios y horarios de salida. Según los datos publicados, el plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 30 de abril del próximo año y la salida oficial tendrá lugar en la Carrer Vicent Lluís Montés Penadés de Ontinyent.

Cartel de La Legendaria que se celebrará en Ontinyent en 2026. / Levante-EMV

Algunas fuentes apuntan la participación en la prueba de ciclistas profesionales como la ontinyentina Sofía Rodríguez, Alba Teruel y la bocairentina María José Silvestre, que recientemente ha entrado en el libro Guiness de los récords tras lograr diez marcas que hasta ahora nadie había conseguido. También se baraja la posible participación del ontinyentí Juan Carlos Ferrero, extenista y actual entrenador de Carlos Alcaraz. Falta por concretar la participación del cinco veces ganador del Tour de Francia Miguel Induráin, el murciano Luis León Sánchez y el actual capitán de Copa Davis David Ferrer.

El Club Ciclista Ontinyent ha destacado que La Legendaria pretende "consolidarse como una propuesta deportiva estable en el calendario cicloturista, contribuyendo a la proyección deportiva de la localidad y poniendo en valor su entorno natural". El evento está diseñado como una experiencia deportiva abierta, manteniendo su carácter no competitivo y su orientación hacia el disfrute del ciclismo.