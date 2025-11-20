El Ontinyent CB organiza una formación para entrenadores de la mano de David Soria

El Ontinyent Club de Bàsquet celebrará el próximo 28 de noviembre, su primer Clínic d'Hivern, una jornada formativa a cargo de David Soria, seleccionador nacional de categorías de base, entrenador del programa de detección de talento de la FEB y campeón de España y de Europa con varias selecciones.

La formación estará dirigida a entrenadores, tanto los que forman parte de la estructura del club ontinyentí, como para cualquier técnico de otros clubes de la zona. En la actividad, Soria ofrecerá herramientas a los asistentes dirigidas a la planificación de tareas, la gestión de la temporada en equipos de base y la detección de talento, entre otras cuestiones.

El clínico tendrá lugar a las 19.30 horas en el pabellón Fernando Rubio del colegio La Concepción de Ontinyent. Para participar habrá que hacer una inscripción a través de un formulario, o la cartelería compartida en las redes sociales del Ontinyent CB. La actividad tendrá un coste de 10 euros para los entrenadores que no forman parte del club y podrá solicitarse certificado de asistencia. Gracias a la colaboración de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana, la formación podrá convalidarse como horas de prácticas para el alumnado de los Cursos de Entrenadores de la FBCV.

Desde el Ontinyent CB declaran que “tenemos un compromiso tanto con nuestro cuerpo técnico como con nuestras jugadoras y jugadores. Apostar por la formación de nuestros entrenadores es imprescindible para continuar creciendo como club, pero queremos abrir y compartir esta actividad a cualquier entrenador o entrenadora de otros clubes, porque contribuir al crecimiento global del baloncesto siempre será positivo”. Esta será la segunda formación de la temporada dirigida a entrenadores que organiza el Ontinyent CB esta temporada. La primera de ellas tenía lugar el pasado mes de octubre y en ella participaron de manera exclusiva las entrenadoras y entrenadores del club ontinyentí. En esa ocasión, la formación estuvo dirigida por Luis Fernando Ortiz ‘Sama’, entrenador del Eset Ontinet masculino, y sirvió para marcar los objetivos de la temporada y estipular varias pautas para lograrlos.