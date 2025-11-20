Ontinyent destina más de 8,5 millones de euros a políticas para las personas en los presupuestos de 2026

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado esta mañana, en el Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, el presupuesto 2026 del área de Política para las Personas, unas cuentas que "refuerzan el escudo social" y que destinan más de 8 millones de euros a las políticas sociales del municipio. El regidor de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, y la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, han explicado los detalles de unas cuentas que apuestan por la inversión social, con cerca del 14,6% del presupuesto municipal.

Juan Pablo Úbeda ha recordado que el presupuesto municipal para el 2026 se basa en cuatro ejes fundamentales: el carácter inversor, la captación de recursos otras administraciones, el incremento de las partidas de mantenimiento y el refuerzo del escudo social. En este sentido, ha destacado que “continuamos poniendo el centro del presupuesto a la gente de Ontinyent, manteniendo y ampliando las políticas que afectan directamente el bienestar de la ciudadanía”. Úbeda ha subrayado el esfuerzo que el consistorio realiza en materia de personal, con más de 17 millones de euros, el 29% del total del presupuesto. “Dentro de este capítulo, el 31% (más de 5,5 millones de euros) corresponde al personal del área de Política para las Personas. Es decir, uno de cada tres euros dedicados al personal municipal se destina en esta área”, ha explicado.

El regidor también ha recordado la incorporación del complemento de carrera profesional al personal funcionario, aprobado al plenario el septiembre pasado, y que ya se incluye en el presupuesto con una dotación de más de medio millón de euros. “Es un paso adelante en la dignificación del trabajo público y en la mejora del funcionamiento de la administración”, ha añadido.

A continuación, la regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha detallado las principales líneas del presupuesto de su área, destacando el "importante refuerzo" del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD), que pasa a contar con una inversión de 1.270.000 euros, un aumento del 233% respecto al 2025. Según ha explicado, “este incremento nos permite ampliar horas de servicio, profesionalizarlo, adaptarlo a cada realidad y llegar a más personas que necesitan una atención continuada. Invertir en el SAD es apostar por la autonomía personal y para garantizar la estancia en el hogar de cada persona el mayor tiempo posible”.

La regidora también ha hecho hincapié en la aportación municipal para la construcción del nuevo centro Incloutea, de atención del trastorno del espectro autista, actualmente en proceso de ejecución. Ha destacado que “es una apuesta valiente y pionera en el territorio, posible gracias al apoyo de la Diputació de València con una subvención de 300.000 euros”, y que responde a una demanda presente desde hace años. Ha agradecido igualmente “el trabajo del alcalde, Jorge Rodríguez, de la mano de Incloutea para dotar Ontinyent de un recurso de referencia desde la infancia hasta la edad adulta”. En cuanto al Centro Ocupacional José Antonio Bodoque, Soler ha explicado que este espacio, que atiende personas de toda la comarca, contará en 2026 con una inversión de 1.115.000 euros. Además, ha anunciado su ampliación durante el próximo ejercicio, con el objetivo de “garantizar talleres más actuales, infraestructuras más adecuadas y un acompañamiento todavía más completo para las personas con diversidad funcional”. El proyecto, redactado por el arquitecto ontinyentí Alberto Bonastre, tiene prevista el inicio de las obras a finales del 2026.

La regidora también ha enumerado otros programas y convenios que refuerzan el área, como Itinerari Viu, el Plan Corresponsables, la cooperación internacional, el Centro de Día con 547.440 euros, el Centro de Menores El Rogle con 281.700 euros, el SASEM, o los convenios con las asociaciones Adiem y AFAO, que también experimentan incrementos en sus aportaciones. Para concluir, Soler ha afirmado que el deseo del gobierno es que este presupuesto “sea una herramienta real de transformación social”, avanzando que en 2026 “continuaremos trabajando con transparencia y con el objetivo claro de mejorar la vida de las personas”.