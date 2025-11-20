La película "La invasió dels bàrbars" llega a Xàtiva tras haber convocado a 1.000 personas en la premiere en València

"La invasió dels bàrbars" llega a los cines Axion de Xàtiva este viernes 21. El director, Vicent Monsonís, acudirá a presentarla y a comentarla con el público en la sesión de sábado 22 a las 19:45

La respuesta positiva del público ha hecho que muchos exhibidores hayan decidido prorrogar la exhibición del film que, a pesar de ser una producción independiente, se está abriendo camino en las salas comerciales.

"La invasió dels bàrbars" ha sido escrita y dirigida por el director valenciano Vicent Monsonís, basándose en la obra de teatro homónima del dramaturgo valenciano Chema Cardeña, estrenada en la Sala Russafa de València en 2020. El film se ha rodado en valenciano y en localizaciones valencianas y cuenta con la participación de À Punt, 3.cat y RTVE.

La acción de la obra se ubica en dos tiempos diferentes, el de la represión franquista del inmediato final de la Guerra, y la actualidad, con la lucha de las asociaciones memorialistas para recuperar los restos de sus familiares soterrados en fundiciones comunes.

Una obra participativa y popular

Una de las características singulares de esta producción es la participación de la sociedad civil en el proyecto. Más de 200 figurantes han colaborado en las escenas más complicadas -como la que recrea la recepción de autoridades nazis en el Ateneo Mercantil de València- y también han participado la Orquesta Filarmónica de la Universitat de València, la Coral Divise y la Agrupación Filarmónica Borrianenca.

Por otra parte, más de mil personas de todo el estado han querido hacer sede el proyecto y han contribuido, con sus aportaciones a través de una campaña de micromecenazgo, a impulsar la difusión y la promoción del film, el que demuestra la actualidad del tema y la demanda del público para historias como esta, que relatan sin concesiones la dureza de la represión franquista y la dignidad de aquellos que reivindican la memoria democrática.

La película ya ha obtenido varios galardones en los festivales donde ha participado:

Premio del púbico en el FICCAT, Festival Internacional de Cine en Catalán.

Mención especial de jurado en el Festival de Cine Independiente de Girona.

Premio del jurado en el Festival Somos de Lleida de producciones en lengua catalana.

Premio del público y premio a la mejor actriz, Olga *Alaman, en el Maresme Film *Fest.