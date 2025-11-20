La Rambla de Mariola de Bocairent vuelve a marcar la temperatura mínima en territorio valenciano: -5,7 grados
La previsión meteorológica apunta a que la sensación de frío podría aumentar durante los próximos días
La previsión del tiempo para las próximas jornadas lanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un descenso de temperaturas en toda la geografía valenciana para los próximos días por la llegada de "una masa de aire muy frío de origen ártico". Y el frío ya ha comenzado a aparecer. Así, en la Rambla de Mariola de Bocairent se registró el pasado miércoles 19 de noviembre una temperatura mínima de hasta -5,7 grados centígrados.
La Rambla de Mariola de Bocairent podría definirse como uno de los puntos más fríos de la Comunitat Valenciana. Las estaciones de medición enclavas en este emplazamiento suelen recoger durante las olas de frío como la que se esperan las mínimas de toda la autonomía. Este pequeño enclave natural perteneciente al término municipal de la población de la Vall d'Albaida tiene unas características especiales y en la zona se suelen generar bolsas de aire frío -entre otros factores- que disparan las temperaturas mínimas.
Heladas débiles en el interior
La verdad es que las sensaciones térmicas han cambiado desde inicios de la presente semana. Desde la delegación autonómica de la Aemet exponen que "los días más fríos serán el viernes y sábado, con tendencia a recuperarse a partir del domingo". Y añaden que "el viento de componente norte se va a intensificar el viernes, lo que va a acentuar la sensación de frío el viernes y el sábado. Por otra parte, el viento también va a impedir que las temperaturas nocturnas sean muy bajas, aunque se producirán heladas débiles en el interior".
