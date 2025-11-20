Xàtiva activa la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género

El Ayuntamiento de Xàtiva ha celebrado hoy la primera reunión de la Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género, un órgano clave de carácter anual destinado al seguimiento y evaluación del II Plan Municipal de Prevención y Actuación contra la Violencia de Género.

Esta Mesa tiene como objetivo asegurar una adecuada implementación del Plan, garantizar una valoración rigurosa de su desarrollo y establecer procedimientos específicos que permitan realizar un control efectivo y continuado.

La reunión, que ha tenido lugar en el Salón de Plenos del consistorio, ha contado con la participación de representantes de todos los organismos y servicios implicados en la lucha contra la violencia machista en la ciudad. Ha presidido la reunión la concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, quien ha compartido el espacio junto con el Jefe del Área Social del Ayuntamiento de Xàtiva, el personal de Coordinación de Bienestar Social, el Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia, el Punto de Encuentro Familiar, la UFAM, la Guardia Civil, el Centro Mujer Xàtiva, la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno y la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito.

Durante la sesión se han revisado los mecanismos establecidos en el II Plan municipal, las actuaciones ya iniciadas y las líneas de trabajo previstas en materia de prevención, detección e intervención. Todos los participantes han agradecido poder compartir esta Mesa y han coincidido en la preocupación por la detección de un aumento notable en el número de casos de violencia de género y de mujeres atendidas en los centros de atención desde el pasado mes de septiembre. Una percepción que se ha notado principalmente en el Punto de Encuentro Familiar de Xàtiva. Esta situación, de hecho, pone de relieve la importancia de estas reuniones de coordinación y del Plan en su conjunto.

Amorós ha destacado la importancia de este encuentro anual afirmando que “la Mesa Local de Coordinación es imprescindible para trabajar de manera conjunta y asegurar una respuesta institucional coherente, ágil y eficaz ante cualquier situación de violencia de género. Nos permite analizar qué funciona, qué es necesario reforzar y cómo podemos mejorar el apoyo que ofrecemos a las mujeres y a sus hijos e hijas”. Y ha añadido que “el objetivo es que Xàtiva disponga de un sistema sólido, estable y sensible a la realidad de las víctimas, y esta Mesa es una pieza fundamental para conseguirlo”.