El XXIII Festival de Guitarra Luys Milán traerá a Ontinyent a la soprano Belén Roig

Ontinyent acogerá en las próximas semanas el XXIII Festival de Guitarra Luys Milán, organizado por la academia de música Ad Libitum con la colaboración del Ayuntamiento y Caixa Ontinyent. Serán dos conciertos gratuitos, que tendrán lugar los días 28 de noviembre y 5 de diciembre en el Centro Cultural Caixa Ontinyent, ambos a las 19:30 horas. El concejal de Cultura, Àlex Borrell, destacaba que "nos van a permitir disfrutar de la guitarra en diferentes versiones y estilos, con entrada libre".

Rubén Parejo, director artístico de la iniciativa, explicaba que la programación de este año "mantiene el formato de dos conciertos, pero con propuestas nuevas y especiales". El primero tendrá lugar el 28 de noviembre y contará con la participación de la soprano Belén Roig, "una de las grandes cantantes que tenemos ahora en la Comunidad Valenciana y que gira por los mejores auditorios del mundo", acompañada por el mismo Parejo a la guitarra. El programa estará dedicado mayoritariamente a compositoras valencianas, "un repertorio que pone en valor la creación musical femenina de nuestro territorio", destacaba el director artístico.

El segundo concierto, previsto para el 5 de diciembre, ofrecerá un programa titulado Del Mediterráneo al Mar de Plata, a cargo del mandolinista Joan Aracil y el guitarrista David López. Según explicaba Parejo, "escucharemos música original y arreglos para mandolina y guitarra que nos llevarán desde la música tradicional valenciana hasta los ritmos porteños del Mar de Plata". La velada la completará el joven guitarrista Alejandro Nogales, "una de las grandes promesas de la guitarra valenciana, ganador de varios concursos, que interpretará música actual propia y de uno de los compositores andaluces más importantes del momento, Juan Erena", según comentó.

Desde Ad Libitum, su director Lluís Muñoz expresaba su agradecimiento "a Rubén Parejo por toda la apuesta que hace por este certamen, al Ayuntamiento, a Seguros Francés y sobre todo al público, que año tras año nos acompaña". Muñoz destacaba que el festival "ha creado un público muy fiel a un instrumento tan nuestro como es la guitarra", e invitaba a la ciudadanía "a disfrutar de estas dos propuestas, que serán un auténtico lujo", concluía.