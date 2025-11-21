Albaida ensaya la peatonalización de la principal arteria del centro histórico los fines de semana

Tras la reapertura de la calle principal de Albaida una vez completadas las obras de renovación integral, el ayuntamiento de la localidad quiere dar "un paso más para continuar mejorando el centro histórico". Por eso, va a iniciar una prueba piloto para la peatonalización de la Plaça Major y del Carrer Nou -gran arteria vertebral del casco antiguo que abarca las calles Elíes Tormo y Sant Joan- que en principio se aplicará los fines de semana a partir de este sábado.

La medida se adopta aprovechando la llegada de las fiestas de Navidad. "Queremos ofrecer un entorno más agradable, seguro y accesible para vecinos, vecinas y visitantes", explican desde el equipo de gobierno.

La restricción de circulación y estacionamiento comenzará a aplicarse en el corazón del núcleo antiguo de Albaida a partir de las 15 horas de este sábado y hasta las 21 horas del domingo, con el objetivo de "no interferir con la actividad comercial y facilitar que todo el mundo pueda disfrutar con calma de un espacio lleno de encanto", mantienen fuentes municipales.

Los vecinos y vecinas con garaje podrán acceder con normalidad, tanto por la Carrer Pòsit como por otras vías como Mestre Fornàs y Sant Lluís Beltrán.

Alternativas de aparcamiento

Por otro lado, el Ayuntamiento de Albaida está trabajando para habilitar opciones alternativas de estacionamiento en tres solares situados en la calle Mayor, junto al bar La Cueva, la Avinguda de la Fira y la Font de la Vila.

"Esta medida responde también a sugerencias de la ciudadanía y busca poner en valor un espacio que todos queremos. Sabemos que algunos cambios podan no ser fáciles, pero son necesarios para cuidar nuestro pueblo y su patrimonio", apuntan desde el consistorio albaidí. "Queremos que el corazón de Albaida sea un lugar vivo, amable y compartido, donde pasear y disfrutar con orgullo de nuestro entorno. Esta es una prueba piloto: un tiempo para escuchar, observar y valorar entre todos como responde la ciudadanía", concluyen el comunicado municipal.