La consulta taurina de Enguera divide a partidarios y detractores de la fiesta

El Ayuntamiento de Enguera ha convocado este viernes a la población a una reunión informativa en la Casa de la Cultura para perfilar los pormenores de la consulta ciudadana que abordará la posibilidad de introducir cambios en los festejos taurinos de San Miguel, en cumplimiento del acuerdo plenario aprobado el pasado mes de enero con los votos favorables del PSPV y Pl@ce tras la cogida mortal que acabó con la vida de una vecina en 2024.

El encuentro debería servir para afinar las preguntas de la encuesta, para la que todavía no hay una fecha clara y que se ha retrasado en el tiempo. Tampoco se ha decidido todavía si se realizará únicamente de forma telemática o si habrá puntos presenciales para votar. Lo único claro de momento es que el PSPV-PSOE se inclina por preguntar a los vecinos si consideran oportuno un cambio de ubicación de los 'bous al carrer' para que dejen de celebrarse en el centro del pueblo, en la plaza de la Comunidad Valenciana, para trasladar el recinto a un solar ubicado cerca de la carretera. El PP, por su parte, ha planteado que los festejos se queden como están, tras reforzarse la seguridad en las fiestas de este último año (con la incorporación de altavoces y una reordenación de las gradas).

Desde Pl@ce aseguran que no van a marcar ninguna pregunta directamente: la formación independiente cree que las cuestiones tienen que salir de la propia ciudadanía, por lo que apela a la reunión de hoy para tratarlas. El portavoz de esta formación y concejal de Participación Ciudadana, Miguel Juan, considera oportuno que se debata sobre si resulta conveniente seguir manteniendo la tradición del toro embolado por una cuestión de bienestar animal, invocando la reciente queja que ha presentado ante el Síndic de Greuges la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) para que no se autorice esta modalidad de encierro. Pero el regidor insiste en que Pl@ce no va a imponer ninguna pregunta en la consulta.

Juan aclara que el resultado de la encuesta no será vinculante, aunque el ayuntamiento se ha comprometido a cumplir la voluntad popular. El edil mantiene que las preguntas se aprobarán en un pleno ordinario. "Los cambios pueden dar miedo, pero solo se trata de preguntar", incide.

El colectivo taurino, en contra de la encuesta

El portavoz del PSPV, Jesús Úbeda, hace hincapié en que su formación apoya los festejos taurinos, pero ve necesario "introducir mejoras" para reforzar la seguridad. "No podemos mirar a otro lado con lo que pasó: hay que reaccionar mirando el interés general", sostiene. Úbeda propone un cambio de ubicación a un recinto taurino en el que las peñas dispongan de "más espacio" y la gente "pueda participar mejor" en los actos. "En el recinto actual de la plaza se quedan sin motar 7 o 8 chiringuitos. El cambio permitiría aumentar las peñas que vienen de fuera", afirma el portavoz socialista, que ha mantenido reuniones con el colectivo taurino y que confía en que la consulta ciudadana se celebre en 2026. "Se trata de favorecer la participcaión ciudadana. Está siendo un proceso muy abierto a todos", apostilla.

El colectivo taurino local se ha mostrado en total desacuerdo con la consulta, que entiende como "un ataque directo a nuestras tradiciones". "Un cambio de ubicación le resta esencia y es un primer paso para la eliminación de la fiesta", indica un comunicado difundido por la peña de emboladores "El lío". A la entidad le parece "excluyente" la manera de manifestar el voto si únicamente se realizara por vía telemática. "Esta votación merece de la implicación de todos: las tradiciones son del pueblo y el pueblo debe decidir de manera justa e inclusiva", afirman, tras llamar a aficionados y miembros de las peñas a participar en la reunión de hoy y a manifestar su opinión.