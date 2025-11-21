Destinan ayudas a potenciar el turismo en 12 municipios con riesgo de despoblación de la Vall, la Costera y la Canal

La Diputació de València, a través de su Centro de Turismo y Deportes, ha aprobado la concesión de nuevas subvenciones a 40 municipios rurales con riesgo de despoblación de la provincia, por un importe global de 236.545 euros, con el objetivo de potenciar la creación y generación de productos turísticos, así como al mantenimiento de infraestructuras y equipamientos en este ámbito.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recoge el desglose de estas ayudas económicas, que se han concedido por concurrencia competitiva dentro del programa ‘Impulsem Turisme’ 2025, puesto en marcha por el área de Turismo que dirige el diputado Pedro Cuesta.

Según ha explicado el diputado, estas subvenciones complementan y consolidan la “especial apuesta de la Diputación por el desarrollo turístico de los municipios del interior de la provincia -con programas como ‘Fem Poble’ o ‘Birding per l’Interior, entre otros-, para generar empleo y economías locales que logren fijar población en estas localidades”.

Cuesta, además, ha insistido en que la corporación provincial “continúa trabajando para la puesta en marcha de acciones transversales en la provincia que permitan avanzar en la lucha contra la despoblación, innovando y progresando en beneficio de nuestros pueblos más necesitados”.

Los municipios beneficiados con estas ayudas son Ademuz, Aielo de Rugat, Alcublas, Alpuente, Antella, Aras de los Olmos, Ayora, Benagéber, Beniatjar, Benisuera, Bicorp, Bufali, Calles, Carrícola, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Chelva, Chulilla, Dos Aguas, La Granja de la Costera, Higueruelas, Jarafuel, Millares, Pedralba, Pinet, Quatretonda, Rugat, Segart, Sumacàrcer, Teresa de Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, Tuéjar, Vallanca, Vallés, Villar del Arzobispo, Villargordo del Cabriel y Zarra.