El empresariado se conjura por la vertebración comarcal en Ontinyent

Vertebrar y comarcalizar. Estos han sido dos de los verbos más empleados este viernes por el presidente de la ConfederaciónEmpresarial Valenciana (CEV), VicenteLafuente, durante la sexta jornada de los encuentros empresariales organizados por la patronal de la Vall d’Albaida (Coeval) en la finca de la Clariana, en Ontinyent.

El recientemente elegido para el cargo (de Banyeres de Mariola) ha dejado clara su apuesta por tejer actuaciones desde un prisma comarcalista alejado del habitual centralismo institucional.

«Contra la polarización hay que buscar la vertebración», ha sido una de las proclamas lanzadas por el dirigente empresarial, que ha defendido que «un cambio de timón puede ser bueno» (en pleno proceso de relevo en la presidencia de la Generalitat) y que no cree en los presidencialismos («hay que hacer de coordinador», señala).

Lafuente ha estado acompañado por la secretaria general de la CEV, Inma García, y la presidenta de la patronal en la provincia de Valencia, Eva Blasco. En su mesa durante la comida se han sentado también el presidente de Coeval, Javier Cabedo —recientemente reelegido vicepresidente de CEV Valencia—, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix.

Diversidad empresarial

El presidente de la patronal ha hablado de la necesidad de gestionar la diversidad empresarial y ha dicho que la CEV aspira a ser «la organización en la que todos quieren estar». Aboga por consolidar un proyecto «sin enemigos», que ponga en común«todo lo que nos une», y ensalza el diálogo social como base para defender «salarios justos, condiciones dignas y respeto al empresario». Lafuente también ha dejado algún recado para los representantes públicos. «Necesitamos la buena política como el comer. Necesitamos a los buenos políticos», deslizó, tras hacer hincapié en que las organizaciones empresariales deben ser un medio «para ayudar a los de abajo».

No se ha olvidado el presidente de la CEV de una de las principales reivindicaciones de Coeval: el impulso de la Formación Profesional. «Los padres queremos que nuestros hijos sean universitarios, pero hay instaladores que se llevan 4.000 € al mes», ha afirmado.

En tiempos de criminalización del extranjero, Lafuente ha dejado claro que la inmigración está solventando muchos problemas que sufren las empresas por la falta de mano de obra, si bien planteó un contrato de arraigo como posible solución contra la inmigración irregular. También se ha pronunciado sobre la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas. «No se puede abordar sin hablar del absentismo, las bajas, la falta de mano de obra o el pequeño comercio», ha zanjado.