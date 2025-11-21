¡Menos mal! La pasada semana ya escribí esta columna no queriendo pensar en una posible derrota ante el Thader en la última jornada, y afortunadamente no ha sido así.

Se complicó el partido con el primer gol del rival, y además un gol polémico, de los que afectan más a un equipo que necesita puntos, de los que aumentan la desesperación.

Pero marcó dos goles el Olímpic y se llevó los tres puntos, además dos goles marcados “por quien debe marcarlos”. Es cierto en los resultados no se refleja quien los marca, pero, tras perder ante el Torrevieja, el mismo entrenador lamentó el que su máximo goleador fuera un centrocampista. En esta ocasión, Mullor marcó los dos, afortunadamente.

Así que, afortunadamente, no tengo que escribirles hoy sobre decisiones, cambios, crisis y urgencias. El gol lo cura todo y deja atrás todo. Esa reacción tras el gol del rival debe ser el punto de inflexión en la gráfica, debe marcar un antes y un después, debe ser como un sortilegio que nos proteja de malos resultados, errores impropios y goles errados, y abra el camino hacia buenos resultados, a la seguridad y a ver puerta con más facilidad.

Sé que nada se puede asegurar, que el próximo partido ante el Alberic es una nueva final, pero no dejo de preocuparme por lo que les escribiré la próxima semana: si me encontrarán eufórico o me encontrarán resignado, deseando no perder el siguiente partido de liga. Me apunto al optimismo. ¡Nos vemos en La Murta!