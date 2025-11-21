Lanzan en Ontinyent la campaña “Que la pantalla no te engañe” para fomentar la seguridad en las compras por Internet

La concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado la campaña "Que la pantalla no te engañe", una iniciativa impulsada por el regidor Pablo Revert con el objetivo de "promover compras seguras por Internet ante la llegada del Black Friday y la campaña de Navidad". Revert ha explicado que "se ha decidido hacer la presentación durante estas fechas para reducir el aumento de reclamaciones que año tras año se registran a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) después de estas semanas, especialmente relacionadas con estafas, errores en compras en línea o productos defectuosos".

El regidor ha subrayado que "desde el Ayuntamiento y la concejalía de Consumo se continuará defendiendo el comercio local, que dinamiza la economía de la ciudad y apoya a muchas familias, pero que esto no implica dar la espalda a las compras en línea, un servicio ya habitual para miles de personas". "Por este motivo, la campaña busca ofrecer información clara y útil para que la ciudadanía pueda comprar por Internet con seguridad y criterio, evitando riesgos innecesarios y conociendo bien las condiciones de cada plataforma", ha comentado.

"La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una serie de recomendaciones básicas como comprar solo en webs de confianza, comprobar que la página sea segura, revisar las condiciones de compra, devolución y garantías o utilizar tarjetas específicas para compras en línea, entre otros consejos prácticos", remarcan desde el consistorio. Revert ha remarcado que "esta campaña va dirigida especialmente a todas aquellas personas que no tienen tanta confianza o dominio de las nuevas tecnologías y que, en ocasiones, pueden malinterpretar o pasar por alto información esencial antes de hacer una compra". “Es una pequeña ayuda para reducir la brecha digital entre las generaciones que no han crecido con una pantalla en la mano”, ha afirmado Revert.

Además, el próximo 3 de diciembre a las 19.30 horas, el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Ontinyent, Javier García, ofrecerá una conferencia en el Centro Cultural Caixa Ontinyent. "En esta sesión se explicarán en profundidad los principales consejos y precauciones a tener en cuenta, así como las fórmulas más eficientes para evitar estafas y realizar compras en línea con plenas garantías", exponen las mismas fuentes.

La campaña se difundirá a través de varios medios de comunicación locales, como la radio y la prensa escrita, y también mediante la distribución de materiales informativos en comercios y asociaciones del municipio con el objetivo de llegar al mayor número de personas posible. Revert ha querido agradecer la tarea del técnico de consumo “por su dedicación diaria y para asegurar que todas las personas que presentan una reclamación cuentan con toda la información y documentación necesarias”. Finalmente, el regidor ha expresado su agradecimiento a los medios para acompañar esta presentación y dar voz “a estas pequeñas cuestiones del día a día que no generan mucho de ruido, pero que ayudan a evitar problemas futuros y mejoran la vida de la ciudadanía”.