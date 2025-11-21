Nace Lligabosc, el nuevo grupo de Acció Ecologista Agró en la Vall d'Albaida

El pasado sábado, 15 de noviembre, se desarrolló la jornada “Reviure el bosc”, entre Fontanars dels Alforins y Ontinyent, que sirvió, de una parte, para mostrar el trabajo en restauración forestal ejecutado en los últimos 36 años mediante una visita de campo a un Núcleo de Dispersión y Reclamo, y de otra parte, la presentación en sociedad, en la recientemente inaugurada Casa del Delme de la capita valldalbaidina, de Lligabosc, la cara d'Acción Ecologista Agró en la comarca.

Participaron unas 70 personas, muchas de las cuales, pertenecientes al grupo Geograns del programa La Nau Gran de la Universitat de València, grupo coordinado por el Catedrático de Hidrología y reconocido investigador, Artemi Cerdà. Para la ocasión, se habilitó un sistema de transporte en autobús que partió a las 8:00 horas de la ciudad de València.

La visita de campo permitió a los asistentes adentrares en pequeños recortes de bosque que han sido creados mediante el trabajo que empezó el grupo d’Escoltes Màfeking-167 en 1989, alrededor de la creación de un vivero forestal. Después de un primer colectivo denominado “Colla Ecologista Capità Cap de Canoa” y del paso por el “Centre Excursionista d'Ontinyent”, en 1995, se constituyó la “Colla Ecologista L'Arrel”, que nació a partir de este proyecto primigenio e implicó, durante muchos años, el motivo fundamental de su existencia.

De forma calmada, los participantes de la actividad tuvieron la oportunidad de tomar conciencia de los pequeños detalles que ayudan a entender la complejidad de un ecosistema forestal. Una realidad que, desgraciadamente, en muchas ocasiones, es despreciada, bien por carencia de conocimiento o interés, bien para atender emergencias como son los incendios forestales que alimentan reacciones viscerales, alejadas del rigor científico.

Jornada de presentación del grupo. / Lligabosc

Se constató el establecimiento de taxones interesantísimos desde el punto de vista ecológico, hasta llegar a un elenco de más de 20 especies diferentes que, todo ello, son emblema del bosque autóctono, que es capaz de soportar temperaturas bajas en invierno y altas en verano, así como, sequías recurrentes y tantas contingencias a las cuales hace frente.

"En un proceso de acompañamiento de los procesos de regeneración natural, en el cual, no se pretende crear un nuevo orden, sino apoyarnos en un mecanismo funcional, avalado por millones de años de existencia del planeta. Esto es, a partir del respeto por la vegetación existente, formaciones secundarias fruto de los procesos seculares de degradación, ensayamos de promover las comunidades vegetales a estadios más próximos a los climácicos. Salir bien en esta empresa comporta mejorar la calidad de las masas forestales, mejorar los servicios ecosistémicos que disfrutamos y embellecer nuestros paisajes, como los participantes pudieron comprobar por ellos mismos, mediante la explosión de diversidad y los colores que, tímidamente, a causa de las altas temperaturas del otoño que nos ha llevado el cambio climático, aporta la tardorada de este año, en el país del olivo que algunos pretendemos convertir también, en el país del galer y sus acompañantes", ahondan desde Llligabosc.

Presentación del grupo

Por la tarde, en Ontinyent, en la Casa del Delme, se procedió a la presentación en sociedad del nuevo grupo comarcal, con la presencia de la regidora de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Ontinyent, Sayo Gandia Boronat e históricos del ecologismo valenciano que militan a las filas de AE-Agró, juntos con el actual presidente Marcos Pla Sáez. A destacar, en un ambiente distendido, las intervenciones de Enric Amer Blanch, miembro del grupo comarcal de Agró en la Plana Baixa, alma mater de la recuperación del marjal de Almenara y, también, la presencia de Carles Arnal, miembro de la comisión forestal y otro histórico del ecologismo político, que, entre otras cosas, fue diputado en las Corts Valencianes y asesor de la consellera Elena Cebrián del primer gobierno progresista del Botànic.

Después de la entrega de diferentes obsequios por parte de Artemi y Geograns, rindiendo homenaje a 50 años de ecologismo valenciano, se procedió a la presentación del grupo motor de Lligabosc formada por Guillem Gandia López (estudiante de 2.º ESO), Omar Marsilla Borràs (asesor de agricultura ecológica y apicultura), Juan Luís Lloria (licenciado en geografía e historia y profesor de IES), Joan Pere Santonja (técnico superior de organización y gestión de los recursos naturales y paisajísticos), Joan Montpou (farmacéutico), Venanci Valiente (arquitecto técnico y regidor de Compromís per Guadasséquies) y Ferran Gandia Navarro (ingeniero técnico industrial y profesor de IES).

Cerca de las 19 horas se dio por concluida una jornada que fue diseñada "con la intención de mostrar a la ciudadanía al trabajo desarrollado, de promover la importancia del papel de los bosques, de crear la oportunidad de encontrarnos en las montañas para espolear la reflexión y construir una sociedad crítica y responsable". Así arranca el devenir de Lligabosc, el grupo comarcal de Acció Ecologista Agró en la Vall d'Albaida, con la esperanza de "haber proporcionado una jornada provechosa y marcar en cierto modo a los participantes, especialmente, los venidos de lejos, con una experiencia sobrecogedora que recordarán durante mucho de tiempo".