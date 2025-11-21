El Olímpic recibe al Alberic con el ánimo de dar continuidad al triunfo de la pasada jornada

El Olímpic de Xàtiva afronta este domingo, a las 16:30 horas en La Murta, un partido clave en la Lliga Comunitat ante el Alberic, un rival complicado que destaca por su capacidad para esperar, ceder la iniciativa y castigar a la contra. El choque llega en un momento importante para los setabenses, que buscan dar continuidad al impulso anímico generado tras la victoria de la pasada jornada ante el Thader (1-2), un triunfo que el vestuario considera un posible punto de inflexión tras varias semanas de sensaciones positivas sin recompensa.

El encuentro tendrá además un marcado carácter institucional: estarán presentes en La Murta el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enguix Sales.

En la lista de disponibles, el técnico del Olímpic, José Manuel Rueda, recupera a Carles, tras cumplir su sanción, y también a Álex Díaz, ya restablecido después de su enfermedad. Sin embargo, continúan en el dique seco los jugadores con problemas musculares: Vaquero, Nico Cabanes y Miguel Aracil, piezas importantes que todavía no están listas para competir. Raúl, pese a haber completado un nuevo entrenamiento, sigue siendo duda por el largo periodo de inactividad.

El entrenador setabense insiste en que, pese a las incertidumbres, afrontan la semana “con buenas sensaciones” y con un grupo mentalmente reforzado tras romper la mala racha. En este sentido, los dos goles de Mullor han supuesto un chute de moral para la plantilla, especialmente por la agresividad en el área que el técnico llevaba semanas demandando: “Ese primer gol refleja exactamente lo que pedimos: hambre, rabia y determinación”, ha comentado Rueda en la previa.

El Alberic, por su parte, llega como un conjunto incómodo, capaz de ceder la iniciativa y aprovechar cualquier pérdida para salir disparado. Rueda advierte que es un rival “muy peligroso cuando roba”, con futbolistas especialmente determinantes en transición. Entre ellos destaca un viejo conocido para la afición de La Murta: Aarón Cardós, jugador con calidad, golpeo y capacidad para decidir partidos, especialmente desde la frontal.

El técnico del Olímpic ha declarado que el partido exigirá máxima vigilancia defensiva, paciencia para encontrar espacios y claridad en los últimos metros, una de las asignaturas en las que el equipo trabaja para ganar regularidad.

Duelo de opuestos

El campo municipal de Benigànim vivirá este sábado a las 16:30 horas un duelo entre dos opuestos en la clasificación. El conjunto de la Vall d’Albaida, colista del grupo, recibe al líder, el Independiente Alicante. 17 puntos separan a los dos equipos. El partido, a priori, parece favorable a los alicantinos. Los locales, que consiguieron hace dos jornadas la primera victoria de la temporada, no pudieron dar continuidad a ese triunfo la pasada jornada, cayendo por 2-0 ante el Alberic. Los ganxuts tratarán de dar la sorpresa ante el primer clasificado, que lleva seis victorias consecutivas y tratará de sumar la séptima para seguir en lo más alto de la tabla.

L’Olleria también juega este sábado a las 16:30 horas en casa, en el campo municipal La Solana de la localidad de la Vall d’Albaida, donde recibirá al Novelda, un rival directo en la actual clasificación. Los alicantinos son quintos, con 16 puntos, tres más que el conjunto vidriero, que ocupa ahora la séptima plaza y que con una victoria podría igualar al Novelda.