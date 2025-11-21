El Ontinyent 1931 visita al Villarreal C con la intención de romper la mala estadística de sus visitas a filiales

Una jornada más, los objetivos y las dinámicas de los equipos de la Vall d’Albaida son semejantes a los de la semana anterior. El Ontinyent 1931 buscará seguir con la buena racha, mientras que el Atzeneta intentará reencontrarse con la victoria.

El Atzeneta visita el sábado a las 17 horas al Soneja en el campo municipal “El Arco”. El encuentro estará dirigido por Javier Valero Lucía, asistido en las bandas por Jorge Ferrer Grau y Cristina Mansanet Solanes. Los de Fran Giménez llegan al duelo tras una ligera mejoría en cuanto a resultados, a pesar del varapalo de perder dos puntos en los últimos instantes de la pasada jornada, en la que empataron con el Buñol (2-2). El conjunto taronja va recuperando efectivos poco a poco y, en el último encuentro, jugadores como Carlos Cerdán y Ayoze ya pudieron disponer de minutos.

Visitan al Soneja, un equipo que ha tenido un complicado inicio de liga, con una mala racha durante el último mes, pero que consiguió romper en la última jornada imponiéndose al Hércules B (1-2). Con solo ocho puntos, el equipo es decimoséptimo clasificado en liga. En su plantilla cuenta con jugadores de renombre en la categoría como Borja Tárrega, Rulo o el ex atzenetero Víctor Julià. Los últimos precedentes entre estos dos equipos en “El Arco” se saldaron con un empate y una victoria local. El Atzeneta buscará una necesaria victoria para cambiar la dinámica.

La jornada del sábado la cerrará el Ontinyent 1931 en su visita al Villarreal C a partir de las 17:30 horas. El duelo en tierras castellonenses estará dirigido por David González Zamora, asistido en las bandas por Alberto Gascó Gil y Rubén Moreno Alcañiz. Los blanc-i-negres llegan en un gran momento de forma y confianza, y lo demostraron en el último partido, donde rescataron un punto “in extremis” (1-1) ante La Nucía y jugando con un hombre menos casi toda la segunda parte. A consecuencia de esa expulsión, Roberto Bas no podrá contar para este duelo con Juanan Casanova. El Ontinyent 1931 visita el “Mini Estadi” de la Ciudad Deportiva del Villarreal, un escenario de césped natural. Además, la estadística dice que los equipos filiales se le “atragantan” a los de la capital de la Vall d’Albaida en las últimas temporadas.

El Ontinyent 1931, durante la semana, hizo oficial la baja del portero Dani Cerdà por razones laborales, según apuntaban desde el club. Rápidamente, la dirección deportiva buscó sustituto y llega al Clariano Dani García, un guardameta de 196 centímetros de altura con experiencia en Segunda Federación y Tercera Federación, donde disputó 5 temporadas con el Formentera.

El Villarreal C ha tenido un buen inicio de liga, ocupando antes del inicio de esta jornada la quinta posición con 21 puntos. Es un equipo de jugadores jóvenes y con mucho talento. Muestra un juego colectivo de mucha calidad y velocidad, además de un buen trabajo defensivo. Llega al duelo tras perder el segundo partido de la temporada: cayó en la última jornada ante el Atlético Saguntino (3-2). Los de Roberto Bas, sin presión y con mucha confianza, buscarán dar la sorpresa en tierras castellonenses para romper la estadística y seguir con la buena dinámica.

Cabe destacar la convocatoria por la Selección Valenciana Amateur, que disputó un amistoso el pasado martes contra el Villarreal C en la Ciudad Deportiva del Villarreal, y que contó con los jugadores del Ontinyent 1931, Alberto Osoro y Pedro Sempere, y con el mediocampista del Atzeneta Marcos Tomé.