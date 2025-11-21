Ontinyent acogerá al Museo del Textil la exposición "Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia"

El Ayuntamiento de Ontinyent anuncia la inauguración de la exposición "Tráfico de Modas (1980-1992). Arrebato, juego y familia", que tendrá lugar el martes 25 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en el Museo del Textil de Ontinyent. La muestra, que se podrá visitar hasta el 1 de marzo de 2026, está organizada por la Universitat de València a través del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, con la colaboración del Archivo Valenciano del Diseño y el Ayuntamiento de Ontinyent, y el apoyo de la Diputación de València, la Generalitat Valenciana, y entidades como Caixa Ontinyent, Ateval, Coeval y Aitex. En el acto de inauguración participarán representantes del Ayuntamiento de Ontinyent, la Universitat de València, el patronato de la Fundación Museo del Textil y del equipo de comisarios de la exposición, integrado por Esther González Gea, Pedrín Errando Mariscal y María José Villalonga.

"La iniciativa recupera y pone en valor el universo creativo que un grupo de jóvenes valencianos impulsó entre 1980 y 1992, un proyecto que se convirtió en referente de la moda y el diseño en un momento de efervescencia cultural", exponen desde el consistorio. La muestra, que llega ahora al Museo del Textil después de su paso por el Centro Cultural La Nave, "ofrece un recorrido por las colecciones más significativas de la marca, así como por sus procesos creativos, la estética transgresora, la importancia del trabajo gráfico y el contexto sociocultural en que emergió", añaden. La exposición cuenta también con materiales originales, piezas, accesorios, documentos gráficos, fotografías y audiovisuales que permiten "entender la singularidad de esta firma y su impacto en la historia reciente del diseño valenciano", exponen.

"Esta será la tercera exposición de gran calado que acogerá este año el Museo del Textil, después de 'Pintar frente a todo', dedicada a la artista valenciana Manuela Ballester, y de 'Origen y Metamorfosis' del artista ontinyentí Antonio Segura Dulk, muestras que en su conjunto han superado las 16.000 visitas", apuntan.