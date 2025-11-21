Ontinyent premia con 3.000 euros el uso del valenciano en el comercio local

La primera edición de los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local 2025 de Ontinyent ya tienen ganadores. Se trata de una convocatoria impulsada por la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Ontinyent con el apoyo de la Diputación de València y concebida "para destacar el esfuerzo de las empresas y profesionales que apuestan para incorporar el valenciano de manera normalizada en su actividad", según exponen desde el consistorio. Con un total de 3.000 euros en premios, la iniciativa se ha dividido en dos modalidades orientadas tanto al uso tradicional de la lengua en rotulación y materiales como su aplicación en el ámbito digital y tecnológico.

La Comisión de Valoración, integrada por la regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix; el regidor de Cultura, Àlex Borrell; y el promotor lingüístico municipal, Manolo Requena, ha analizado las candidaturas presentadas y ha acordado por unanimidad los galardones de este año. En la modalidad de uso del valenciano en rotulación y materiales, el primer premio, dotado con 750 euros, ha recaído en Seneo Coop. V; el segundo premio, de 500 euros, ha estado para Josep Ferri Monfort (Terriblement de la terreta); y el tercer premio, con 250 euros, se ha otorgado a Col·lectiu Agroecològic, Coop. V. En cuanto a la modalidad de uso del valenciano aplicado a las nuevas tecnologías, el jurado ha decidido otorgar el primer premio (750 euros) a Gonzalo Gironés Sarrió (Gong Disseny); el segundo premio (500 euros), a Clínica Carlos Revert SLU; y el tercer premio (250 euros), a Eira Salud Cooperativa Valenciana.

"Todas estas iniciativas destacan por su esfuerzo de integrar el valenciano en páginas web, redes sociales, programas de gestión u otras aplicaciones digitales que refuerzan la visibilidad de la lengua en el entorno tecnológico", añaden desde el Ayuntamiento. La entrega de los galardones a los premiados se realizará el lunes 1 de diciembre, a las 13:00 horas, en un acto que tendrá lugar en el Museo Textil de la Comunitat Valenciana. Desde el Ayuntamiento se destaca "la calidad de las propuestas, que muestran el dinamismo del tejido económico ontinyentí y la progresiva incorporación de la lengua propia a los varios ámbitos de comunicación empresarial".

La vicepresidenta primera de la Diputación de València y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, destacaba que “estos premios son una muestra más de la apuesta de Ontinyent con la promoción del valenciano y por el impulso a nuestro tejido económico. El valenciano es una herramienta de comunicación próxima, útil y cargada de valor cultural. Y el hecho que nuestros comercios y profesionales la incorporen con naturalidad es una gran noticia”. Enguix ha querido agradecer "la implicación de todas las personas y negocios que han participado en esta primera convocatoria, que pretende consolidarse en el tiempo y continuar creciendo en futuras ediciones, reforzando la presencia del valenciano en todos los ámbitos del comercio local e impulsando iniciativas que dignifican y hagan avanzar la lengua en el día a día de la ciudad".