Una piara de jabalíes se pasea por la entrada de Quatretonda

Ocurrió el pasado de octubre. Albert Benavent, vecino de Quatretonda, volvía de las fiestas de la localidad vecina de Albaida con su coche cuando se encontró con una escena que le llamó la atención: una piara de jabalíes se paseaba por la entrada de la localidad de la Vall d'Albaida con total tranquilidad. Así lo certifica el vídeo que acompaña esta noticia, que fue grabado por el residente en Quatretonda: "Hará un mes más o menos. Estaban en la entrada del pueblo y se quedaron por allí parados algún tiempo. Eran cinco, cuatro más grandes y uno más pequeño. Me llamó mucho la atención, la verdad".

Es la primera vez que Benavent se topa con algún ejemplar de esta especie cinegética, aunque sí había rastros de su presencia en la zona: "A veces paseo a la perra por aquí y cuando llueve se pueden ver pisadas, por ejemplo, pero nunca los había visto en persona".

La sobrepoblación de jabalíes ha causado que en los últimos años se hayan visto episodios de este tipo en diferentes poblaciones de la Vall d'Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés. Quatretonda es uno de los pueblos que entra en el listado de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio sobre los municipios calificados con sobreabundancia de jabalí.

Y algunos ayuntamientos han empezado a tomar cartas en el asunto. Así, en Xàtiva -por ejemplo- se apuesta por la contratación de una empresa para implementar un método de jaulas trampa. Solamente en una noche se logró captura un total de 36 ejemplares.