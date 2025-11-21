El PSOE de Ontinyent critica la devolución de 161.000 € de programas sociales y el gobierno responde que es el 1% del total gestionado

El Grupo Municipal Socialista ha criticado la devolución de 165.674,37 euros, incluidos intereses, por parte del Ayuntamiento de Ontinyent a la Generalitat Valenciana, por acciones no ejecutadas y previstas en el Contrato-Programa 2021-2024.

Los socialistas atribuyen a la "falta de gestión" que se hayan tenido que devolver 58.712,75€ destinados a atención primaria básica; 101.813,54€ dirigidos a programas de autonomía personal y 4.291,77€ para acciones sobre salud mental crónica. A estas cifras se suman 5.940€ en intereses, "un coste añadido provocado -según sostiene el PSOE- por la mala planificación del gobierno local".

No sólo perdemos subvenciones esenciales para el desarrollo social de Ontinyent, sino que además la falta de gestión nos hace pagar intereses con dinero de todos", afirma el portavoz socialista, José Antonio Martínez, que señala a la regidora Paula Soler: "lleva años demostrando que su gestión no es un ejemplo. No lo fue con la privatización del servicio de ayuda a domicilio y vuelve a no serlo ahora", mantiene.

Por su parte, Soler ha lamentado "la falta de perspectiva y de ciudad" que atribuye al portavoz del PSPV. "El Ayuntamiento de Ontinyent ha destinado al contrato programa más de 5,5 millones de euros, que se añaden a los 13,4 millones de euros que la Generalitat ha aportado al contrato programa de 2021 a 2024. Una inversión de casi 19 millones de euros que pone en valor la apuesta por el escudo social del gobierno municipal y que siempre se ha reivindicado como imprescinbile, independientemente del signo político que gobierne la Generalitat", afirma la regidora.

Soler aclara que el PSOE "hace referencia a una cantidad inferior al 1%, que son recursos devueltos a la Generalitat por cuestiones puramente técnicas". La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, lamenta "el juego político que José Antonio Martínez intenta hacer con unas cuestiones tan sensibles y tan importantes para la ciudad de Ontinyent". "Sorprende que el señor Martínez sea tan atrevido de utilizar el verbo 'abandonar' haciendo referencia a las políticas sociales municipales, siendo este gobierno quien destina 1 de cada 3 euros del personal municipal para servicios sociales y el 15% del presupuesto a la política para las personas, superando los 8,5 millones de euros".