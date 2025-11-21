Turisme deniega una ayuda para el islote de la Albufera de Anna alegando que no es turístico

Anna quiere rehabilitar el islote central del paraje de la Albufera, uno de los principales reclamos turísticos de la localidad de la Canal de Navarrés y, para ello, está buscando ayudas de diferentes administraciones para financiar un ambicioso plan que desborda las posibilidades económicas del consistorio.

El ayuntamiento presentó un proyecto a Turisme de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Generalitat, pero la administración autonómica le ha denegado la propuesta alegando que el espacio en el que se va a intervenir no es turístico.

Aves en el lago de la Albufera de Anna. / Perales Iborra

El consistorio de Anna registró una propuesta para la rehabilitación de la zona de anidamiento de aves en la Albufera. La actuación contemplaba la renovación o regeneración de la isla, con trabajos concretos como el dragado a desfonde de la laguna, la eliminación de especies arbóreas en mal estado, la recuperación de la extensión del islote, para después realizar la plantación de árboles para asegurar la permanencia del islote como zona de anidamiento y refugio de aves. La partida de ayudas a la que se presentó Anna para recabar la subvención para este proyecto corresponía al programa de adaptación al cambio climático de espacios turísticos a través de dotación de islas de sombra. Anna planteaba, entre otros, la plantación de árboles para dotar de sombra a la Albufera, pero Turisme ha rechazado el proyecto alegando que el islote “no es de concurrencia estrictamente turística, ya que está reservada para el anidamiento de aves”. La administración autonómica justifica la denegación de la ayuda señalando que la actuación “no tiene como objetivo la reducción de la incidencia del clima para los turistas”. Por ello, expone que, comprobada y verificada la documentación aportada y subsanada, “desde el punto de vista del técnico que suscribe el informe técnico es desfavorable”.

La resolución de Turisme Comunitat Valenciana es provisional por lo que, antes de dictarse la resolución definitiva, se ha ofrecido a los interesados un plazo para que puedan presentar alegaciones y aportar los documentos o informaciones que estimen convenientes contra esa resolución.

El alcalde de Anna, Miguel Marín, ha confirmado a este diario que no van a presentar alegaciones a esta resolución que rechaza el proyecto porque, según ha afirmado, están negociando otra ayuda con la conselleria. Marín manifiesta que “no vamos a alegar porque estamos trabajando otras vías de financiación con la conselleria. Una ayuda directa, nominativa”, señala el alcalde, como la que les ha concedido la Diputació de València, que inyectará 100.000 euros al proyecto. Este importe, sumado al que confían conseguir de la Generalitat, no llegará a cubrir toda la actuación prevista, según explica el alcalde, que apunta que el proyecto precisará de una inversión mucho mayor, que requerirá de más subvenciones en los próximos años. Marín explica que el proyecto aún no está definido, “está en elaboración”, aunque podría estar completado antes de finalizar este año. El alcalde también pone de manifiesto que la recuperación de la Albufera de Anna contemplada en este proyecto “es a largo plazo. No es un proyecto que estará finalizado esta legislatura, sino que alcanzará la próxima”, anunciaba.

El paraje de la Albufera de Anna, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Sobre la denegación de la ayuda por parte de Turisme, Marín manifestaba que “las subvenciones eran para dotar de islas de sombra y hemos visto que los otros proyectos presentados se centraban en la creación de sombras, con toldos y otros elementos, en calles. Y nuestro proyecto no iba en este sentido, contemplaba la creación de sombra en el islote de la Albufera. Entendemos por ello que no se haya concedido la ayuda”, expresaba.

El proyecto de Anna para recuperar la isla de la Albufera, tal como informó este diario en 2024, busca frenar el proceso de retroceso que sufre por la acción natural del agua de la laguna artificial, las lluvias y otros fenómenos meteorológicos. La actuación prevista se centrará en la creación de unas escolleras, que formen diques y barreras para mitigar el proceso de degradación. Con esta intervención se pretende favorecer la renaturalización del paraje, recuperándolo y poniéndolo en valor.

El alcalde, Miguel Marín, afirma que “perder la isla supondría perder uno de los encantos de Anna, perder un paraje turístico y perder también la flora y la fauna que alberga. Y no lo podemos consentir”, concluye.

Subvención a la Pobla del Duc

El ayuntamiento que sí ha conseguido la ayuda es el de la Pobla del Duc, al que Turisme ha concedido una subvención de 113.201 euros para la instalación de islas de sombra en entornos turísticos del municipio. Aunque la ayuda concedida no alcanza el importe total solicitado por el consistorio de la Vall d’Albaida, que había pedido 149.919 euros. La administración concede el 75,51% del importe solicitado -al resto de beneficiados concede el 100%- y desde Turisme explican que este “recorte” se debe a que con el expediente del proyecto de la Pobla del Duc “se agota el crédito presupuestario asignado a este programa”, por lo que se concede un importe menor del solicitado. Justifican la minoración “para no rebasar la consignación del programa”.