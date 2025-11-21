Xàtiva celebra una jornada para renovar el Plan Municipal de Absentismo Escolar
Han participado el Gabinete Psicopedagógico Municipal, los centros educativos, Servicios Sociales, Policía Local, Juventud y representantes de Quart de Poblet
El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del Gabinete Psicopedagógico Municipal, ha celebrado hoy la jornada de trabajo «Construimos el camino hacia el absentismo cero», un espacio de coordinación y reflexión destinado a reforzar la prevención del absentismo escolar. La iniciativa, que reúne centros educativos, Servicios Sociales, Policía Local, Juventud y el municipio invitado de Quart de Poblet, se enmarca en la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.
La jornada tiene como objetivo recoger aportaciones que resulten útiles para la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar; por ello se ha trabajado de manera conjunta para analizar la situación actual en el municipio, incorporar experiencias de éxito y reforzar la coordinación entre todos los agentes implicados.
La jornada se ha iniciado con la bienvenida institucional y la presentación de los datos actuales de absentismo en el municipio. Seguidamente, el municipio invitado, Quart de Poblet, ha expuesto su programa «Cada día cuenta», considerado un modelo de éxito y una fuente de inspiración para la redacción del nuevo plan de absentismo de Xàtiva. Tras una pausa-café a media mañana, ha comenzado la sesión de trabajo colectivo y la mesa redonda, donde los diferentes agentes educativos, sociales y de seguridad han aportado ideas y líneas de acción. La jornada ha concluido con la presentación de conclusiones.
La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado que «esta jornada es una oportunidad imprescindible para reforzar la coordinación entre todos los agentes que intervenimos en la vida educativa de nuestro alumnado. Solo sumando esfuerzos podremos dar respuestas eficaces y caminar hacia un modelo de absentismo cero que sitúe en el centro la igualdad de oportunidades y el bienestar de nuestros niños y niñas». Amorós ha añadido que «la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar debe ser fruto de un proceso participativo, realista y adaptado a las necesidades actuales de nuestra ciudad».
Suscríbete para seguir leyendo
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- Un tribunal suspende el proyecto del museo de Sorolla en València
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- El tren de alta velocidad conectará València y Alicante en solo 50 minutos en 2027
- El Congreso Fallero decide la continuidad o no de las fallas de las poblaciones vecinas en la JCF
- Los intentos por rescatar donaciones de la dana en Algemesí chocan con nuevos actos de vandalismo
- Juan del Val: 'Mazón no me parece un personaje de novela porque no da ni para un cuento
- Un perito de la Agencia Tributaria confirma que Sergio Blasco era el 'último beneficiario' de los cobros de una red de empresas