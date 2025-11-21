Xàtiva celebra una jornada para renovar el Plan Municipal de Absentismo Escolar

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del Gabinete Psicopedagógico Municipal, ha celebrado hoy la jornada de trabajo «Construimos el camino hacia el absentismo cero», un espacio de coordinación y reflexión destinado a reforzar la prevención del absentismo escolar. La iniciativa, que reúne centros educativos, Servicios Sociales, Policía Local, Juventud y el municipio invitado de Quart de Poblet, se enmarca en la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.

La jornada tiene como objetivo recoger aportaciones que resulten útiles para la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar; por ello se ha trabajado de manera conjunta para analizar la situación actual en el municipio, incorporar experiencias de éxito y reforzar la coordinación entre todos los agentes implicados.

La jornada se ha iniciado con la bienvenida institucional y la presentación de los datos actuales de absentismo en el municipio. Seguidamente, el municipio invitado, Quart de Poblet, ha expuesto su programa «Cada día cuenta», considerado un modelo de éxito y una fuente de inspiración para la redacción del nuevo plan de absentismo de Xàtiva. Tras una pausa-café a media mañana, ha comenzado la sesión de trabajo colectivo y la mesa redonda, donde los diferentes agentes educativos, sociales y de seguridad han aportado ideas y líneas de acción. La jornada ha concluido con la presentación de conclusiones.

La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado que «esta jornada es una oportunidad imprescindible para reforzar la coordinación entre todos los agentes que intervenimos en la vida educativa de nuestro alumnado. Solo sumando esfuerzos podremos dar respuestas eficaces y caminar hacia un modelo de absentismo cero que sitúe en el centro la igualdad de oportunidades y el bienestar de nuestros niños y niñas». Amorós ha añadido que «la renovación del Plan Municipal de Absentismo Escolar debe ser fruto de un proceso participativo, realista y adaptado a las necesidades actuales de nuestra ciudad».