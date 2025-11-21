Xàtiva pacificará el entorno de los colegios Gozalbes Vera y La Inmaculada

El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado la última fase del plan Moves de bajas emisiones, una intervención financiada a través de los Fondos Europeos Next Generation que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más sostenible. Los trabajos, con una duración estimada de 20 días y una inversión total de 48.114 euros, se centrarán en la pacificación del tráfico en los entornos escolares.

En los próximos días se ejecutará la ampliación de aceras alrededor de los colegios Gozalbes Vera y La Inmaculada, una actuación que forma parte de la estrategia municipal para proteger los accesos a los centros educativos y favorecer desplazamientos más seguros y accesibles para el alumnado.

La pacificación de los entornos escolares es una medida clave para reducir el riesgo de accidentes, disminuir la congestión de vehículos en las horas punta y minimizar la contaminación atmosférica y acústica. Además, fomenta que los niños y niñas puedan desplazarse de manera más autónoma, a pie o en bicicleta, promoviendo hábitos de vida más saludables y una relación más amable entre la comunidad educativa y el vecindario.

La concejala de Movilidad, Susana Gomar, ha destacado que "con estas actuaciones cumpliremos con las obras de la subvención Europea Moves, dentro del plazo establecido. Estos trabajos, tanto los pasos elevados como los radares y el itinerario hacia el centro comercial, han mejorado la movilidad, la seguridad del tráfico intraurbano y el trayecto entre la ciudad y el centro comercial".

El consistorio pide comprensión y paciencia

Por su parte, la concejala de Educación, Amor Amorós, ha apelado a la colaboración de las familias: "Necesitamos la máxima comprensión y paciencia durante las próximas semanas, principalmente en la zona de la plaza Sant Pere, que es la más afectada. Sabemos que las obras generan molestias, pero hay que pensar que se trata de una mejora muy importante que hará de los entornos educativos lugares más seguros para los niños y niñas".

Estas actuaciones, además de incrementar la seguridad, contribuyen también a mejorar la convivencia y la calidad urbana, generando espacios de encuentro más amplios y confortables, y transformando calles tradicionalmente dominadas por el tráfico en zonas pensadas para las personas.