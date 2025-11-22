Aielo avanza en la reconstrucción del puente arrasado por la dana de 2019

La reconstrucción del Pont d’Allà Baix de Aielo de Malferit, que destruyó el temporal de septiembre de 2019, da un nuevo paso adelante. Tras unos primeros trabajos consistentes en la realización de catas arqueológicas y cimientos de la estructura, llevados a cabo en la primera fase, las obras de rehabilitación de la histórica infraestructura del siglo XVI seguirán ahora con la construcción de las pilas de la estructura del puente, que soportarán la plataforma. El ayuntamiento ha licitado estas obras por un importe de 301.190 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, unas obras que cuentan con ayuda del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València.

Aielo inició en marzo del año pasado la reconstrucción del puente arrasado, que medía unos 50 metros de largo y contaba con cinco arcos y cuatro apoyos intermedios con pilas de sección hexagonal. La primera actuación se centró en las prospecciones y cimentaciones. La segunda, licitada ahora, se centrará en la reconstrucción de los elementos de la estructura, las cuatro columnas que soportaban el tablero, que será reconstruido en una fase posterior. Ahora se construirán las pilas centrales y los estribos del puente que, según la memoria del proyecto de esta “separata 2” del proyecto, consistirá en una cimentación profunda mediante pilotes perforados y hormigonados in situ, para “minimizar el riesgo de socavón” del apoyo de las estructuras situadas directamente sobre el cauce del río Clariano, apunta el documento, que señala que las estructuras están “condicionadas por el poder erosivo del río y la posibilidad de socavación de este tipo de cimentación”. El proyecto diseña una cimentación por zapatas rígidas bajo cada pila, que se anclarán con micropilotes a tracción para asegurar la estabilidad al vuelco. Se instalarán ocho micropilotes para cada pila, en dos cuadros invertidos, para un mayor aguante de la estructura, precisan. La resistencia a futuros temporales que puedan volver a arrasar el puente está muy presente en la obra y la reconstrucción también contempla la sobreelevación de las pilas para poder dejar mayor espacio a las crecidas del río.

El proyecto de reconstrucción del puente detalla, en la actuación sobre las columnas de la estructura, que se marcará con topografía la ubicación de las pilas históricas del puente y se realizará la excavación pertinente. Después, se hincarán micropilotes en cada una de las bases de las pilas o tajamares hasta anclarlos en el sustrato rocoso subyacente. Acto seguido, se realizarán las zapatas de hormigón armado con su correspondiente zarpa y se elevarán los plintos de sobreelevación de hormigón armado de cemento blanco encofrados hasta una cota de un metro de altura sobre el fondo del cauce. Una vez colocados se encofrará el núcleo de las partes de los tajamares faltantes. Posteriormente se construirán los muros de sillería de piedra califa con piedra escafilada en los cantos. Una vez reconstruidos los tajamares sobre sus plintos, se dispondrán las cimbras en las cinco arcadas del puente, detalla la memoria.

La reconstrucción dejará visible la fusión de las piezas reconstruidas con las recuperadas del puente histórico, ya que el temporal arrasó la infraestructura pero, sobre el cauce, quedaron algunos elementos del puente, que se han conservado para la reconstrucción. El proyecto señala que “las modalidades de encuentro entre las partes históricas y las añadidas serán objeto de un cuidado y una observación primorosa” para tratar de “dejar con claridad la huella estratigráfica y el apoyo sucesivo de las diferentes unidades estratigráficas correspondientes a la reconstrucción y a las zonas nuevas, en modo que sean perfectamente distinguibles, no empastadas entre sí o confusas”.

El proyecto para la reconstrucción del Pont d’Allà Baix se ejecutará en varias fases, ante la importante inversión que precisa la obra. La primera actuación fue adjudicada por unos 200.000 euros y la licitada ahora cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, subvencionados por la Diputació. Tras el inicio de la primera fase, el alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, explicaba a este diario que para sufragar el ambicioso proyecto buscarían apoyos económicos en administraciones superiores y manifestaba que esperaban que “a lo largo de esta legislatura”, el Pont d’Allà Baix esté rehabilitado.