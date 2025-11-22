La ciudad valenciana en la que menos crece el precio de la vivienda

Por segundo trimestre consecutivo, el precio de la vivienda ha superado el umbral de los 1.000 euros por metro cuadrado en Xàtiva. La barrera psicológica se alcanzó en el periodo comprendido entre abril y junio por primera vez en 13 años. Y el último balance ofrecido por el Ministerio de Vivienda constata un nuevo incremento del indicador en el contexto de una tendencia alcista generalizada que parece no conocer límites.

A fecha de septiembre, el valor tasado medio de la vivienda libre se situaba en Xàtiva 1.043,9 euros/m2. El dato es el más alto que se contabiliza en la ciudad desde finales del año 2010. El coste de las operaciones de inmuebles residenciales ha crecido un 3% respecto al segundo trimestre del año (cuando el cómputo estaba fijado en 1.015,8 €/m2), según el recuento oficial.

El cálculo surge de trazar el valor medio de las 98 tasaciones de viviendas practicadas en la capital de la Costera entre junio y septiembre, de las cuales 14 se correspondían con inmuebles nuevos o de menos de cinco años de antigüedad, mientras que las restantes estaban vinculadas a operaciones de transmisión de viviendas con más de un lustro a sus espaldas.

En el último año, el precio de la vivienda acumula un incremento del 11 % en Xàtiva. Si se observa cuál ha sido la evolución del indicador en el resto de ciudades de la Comunitat Valenciana que bordean o superan los 30.000 habitantes, sin embargo, se observa que en todas ellas la subida media de precios ha sido superior en el mismo periodo. En el cupo de las más de 25.000 habitantes, tan solo la castellonense Benicarlo registra un aumento inferior (del 3,51%). El valor medio de las viviendas ha crecido un 18% en Alcoi, un 24% en Vinaròs, un 17% en Burriana, un 19% en Vall d'Uixó, un 21% en Xirivella, un 17% en Manises, un 26% en Alaquàs, un 15% en Sueca, un 18% en Catarroja, un 16% en Algemesí, un 14% en el Campello, un 15% en Crevillent o un 14% en Villena, por citar solo algunos municipios de similar tamaño que Xàtiva.

En Ontinyent, el precio de la vivienda ha subido un 15,46% en el último año, aunque la capital de la Vall d'Albaida se mantiene como la segunda de la provincia de Valencia donde los valores se mantienen por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado. Es, además, la quinta ciudad de toda la Comunitat Valenciana con el precio medio más bajo de los inmuebles residenciales, que se situó en 897 €/m2 en el tercer trimestre de 2025. Se trata de la cifra más alta desde 2010, pero por debajo de ella están Villena (794 €/m2), Elda (842 €/m2), la Vall d'Uixó (855 €/m2) y Algemesí (865,0 €/m2).

En el caso de Ontinyent, el último balance conocido revela la baja presencia de obra nueva que sigue habiendo en la ciudad, puesto que en el tercer trimestre solo se practicaron 5 tasaciones de viviendas de menos de 5 años de antigüedad, por las 101 de viviendas que llevan más tiempo construidas.

Ley de Vivienda

Recientemente, tras superar el precio medio los 1.000 €/m2, el Ayuntamiento de Xàtiva aprobó una moción que reclama al Consell la aplicación inmediata de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España, que contempla la posibilidad de regular precios y medidas de protección de los inquilinos. La falta de vivienda pública también ha sido objeto de debate en el consistorio setabense, ante la falta de suelo municipal para concurrir al Plan Vive.

El mercado inmobiliario de Xàtiva ha registrado una reciente eclosión de pisos vinculados a varias promociones de obra nueva proyectadas en la zona de expansión urbanística de la ciudad con un precio medio de 190.000 euros. La venta de viviendas se disparó en la capital de la Costera en el primer trimestre de este año, con un crecimiento del 29,3% respecto a 2024.