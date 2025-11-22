Peligro en la calle Corretgeria

El pasado 12 de noviembre se produjo un atropello en la calle Corretgeria del casco antiguo de Xàtiva. Tuvo que acudir al lugar una ambulancia (SAMU), dadas las lesiones sufridas por el peatón, de mediana edad, que resultó con una fractura de cadera y hubo de ser trasladado al Hospital Lluís Alcanyís, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Es fácil presuponer, por la gravedad de la lesión producida, que el vehículo causante del atropello circulaba a una velocidad cuanto menos excesiva, cuando en esta vía del centro histórico de la ciudad, como en otras en las que existen señales de tráfico, la velocidad máxima permitida es de 20 Km/h.

Las declaraciones policiales refieren a testigos que pudieron indicar características del posible vehículo que causó el atropello, sin que haya trascendido a la opinión pública, hasta la fecha, la localización e identificación, tanto del vehículo como de la persona conductora susceptible de haber cometido, presuntamente, esta acción punible.

Y, probablemente, sólo los testigos pueden arrojar alguna luz sobre el suceso porque no existen cámaras de vigilancia y control del tráfico en ésta, ni en muchas otras vías del casco antiguo, a lo que se añade que el lento, pero inexorable abandono de la vida en el que fuera corazón histórico de Xàtiva, sin políticas municipales, autonómicas o estatales que traten de revertir el proceso, hace que espacios como éste no sean frecuentados por muchas personas, lo que contribuye a la impunidad de hechos delictivos como por ejemplo, también en esta calle, el reciente robo y pérdida de un antiguo y único panel de cerámica barroca valenciana.

Cuesta entender el exceso de velocidad en esta calle, además sobre un pavimento que la dificulta provocando incomodidad, inseguridad y vibraciones en el propio vehículo – y en las viviendas, construcciones históricas y monumentos de la calle, denunciables, además, de acuerdo con la legislación vigente- en ésta que sigue siendo considerada, también incomprensiblemente, por casi todos, como una “arteria” principal del sistema viario setabense.

La televisión autonómica valenciana se desplazó hasta la propia calle Corretgeria de Xàtiva para cubrir la noticia destacada del atropello y entrevistó al portavoz de la asociación vecinal “Casc antic, digne i viu”, que lamentó que hasta que no se produzca una pérdida irreparable no se actuará efectivamente para regular y controlar el tráfico, sobre todo el no necesario pero masivo flujo de paso de los no residentes, competencia que corresponde al ayuntamiento.

Desde el año 2015, con la declaración como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de la Plaça del Mercat y adyacentes, una de las acciones a desarrollar era la de la regulación de su tráfico rodado. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el pleno municipal en el año 2017 establecía como medida el replanteamiento de la estructura y jerarquización del viario, de acuerdo con criterios ambientales, buscando la mejor adaptación a las características del entorno. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, sobre la situación del tránsito de vehículos en la calle Corretgeria, recomendaba al ayuntamiento de Xàtiva adoptar, de manera efectiva, todas las medidas necesarias para garantizar el respeto los mandatos normativos sobre contaminación acústica y emisiones, incluido el realizar mediciones. Diez años después, jamás han sido aplicadas medidas en la calle Corretgeria, no se ha cumplido con la recomendación del Síndic y no se hacen mediciones. No se ha hecho ningún caso a las peticiones vecinales y no se ha cumplido con lo previsto en el PMUS, ni tampoco con la propuesta de la Comisión Mixta de Patrimonio Histórico para reducir el tránsito de vehículos. Y ya se ha producido un atropello grave.