Una inversora convierte los bajos de una manzana de Xàtiva en 29 miniviviendas

La fiebre del ladrillo ha convertido los bajos comerciales abandonados en oportunidades de negocio para los inversores que buscan rentabilizar la escasez de vivienda asequible en medio de un mercado fuertemente tensionado. El fenómeno de la reconversión de locales en hogares no es nuevo en Xàtiva, pero ahora está dando el salto hacia una nueva dimensión, con el punto de mira puesto en una zona que está experimentando una gran expansión residencial en los últimos años: el sector Palasiet.

Una startup hispano-australiana de inversión inmobiliaria promueve la construcción de 29 miniapartamentos en una gran superficie a pie de calle que abarca varios edificios residenciales en una manzana en forma de U, entre las calles Música Vella, Miquel Batllori y Avenida Corts Valencianes. Este espacio de más de 2.000 metros cuadrados, diseñado originalmente para alojar establecimientos comerciales, ha permanecido desocupado y con el incansable cartel de «se alquila» desde que se levantaron los bloques de pisos, en 2009.

Vista del interior de las obras. / Perales Iborra

Las viviendas que se están ejecutando son entre pequeñas y muy pequeñas. Tanto es así que su materialización ha despertado algunos recelos en el departamento municipal de Urbanismo. La licencia solicitada, en todo caso, cumple todos los requisitos legales para su concesión. La actuación también genera suspicacias entre los vecinos de los pisos superiores del bloque, que han pedido información sobre el proyecto. Quieren saber si las viviendas se destinarán a alojamientos turísticos. A la comunidad de propietarios no se le ha notificado nada en ese sentido y en el Ayuntamiento de Xàtiva tampoco tienen constancia de ninguna petición. En la licencia de obras no se especifica cuál va a ser el uso de los apartamentos, aunque en principio serán de tipo residencial.

Este diario se ha puesto en contacto con la promotora de las obras para conocer los detalles de la obra, pero no ha obtenido respuesta. En un video reciente difundido desde sus perfiles sociales, la empresa destacaba el atractivo de Xàtiva para la inversión inmobiliaria, poniendo el foco en el incremento poblacional del 3,45% que ha experimentado la ciudad en el último lustro y en «impresionante» aumento de los alquileres, del 8,14%. «Estos datos subrayan el gran potencial de Xàtiva como zona de inversión. A esto se suma el notable desarrollo industrial y la excelente conectividad, respaldados por proyectos importantes como la modernización de la línea férrea Alcoi-Xàtiva», continuaba la publicación, que llegaba a señalar a la capital de la Costera como «una de las opciones con mayor potencial a largo plazo» en materia inmobiliaria.

Vista de las obras desde la esquina entre Miquel Batllori y Corts Valencianes. / Perales Iborra

300 viviendas desde 2019

A principios de noviembre, el Ayuntamiento de Xàtiva autorizó la modificación del régimen de propiedad horizontal del edificio ubicado en el número 8 de Corts Valencianes para la división de un local en planta baja en dos espacios diáfanos: uno, con una superficie construida de 2.237,04 m² , es en el que se está actuando, mientras que el segundo es un espacio reservado para aparcamiento en el sótano -1, con una superficie de 1.213,90 m². El sector Palasiet de Xàtiva vive un auténtico «boom» de la obra nueva, con cerca de 300 viviendas promovidas desde 2019. En lo que va de año se han autorizado varias promociones tanto en esta zona como en el Pla de la Mesquita que prevén levantar un centenar de pisos.