Albaida dice adiós al sueño de la iluminación navideña de Ferrero Rocher

No ha podido ser. Albaida no ha conseguido pasar a la siguiente fase del concurso "Juntos Brillamos Más" después de ser la única localidad de la Comunitat Valenciana entre las 17 seleccionadas para participar en la iniciativa de iluminación navideña que cada año promueve Ferrero Rocher.

El ayuntamiento del municipio impulsó una ambiciosa campaña para captar votos que ha recabado el apoyo de numerosas familias, pueblos vecinos, escuelas, agrupaciones, influencers, comercios y diversas entidades. A pesr de la movilización vecinal, sin embargo, los cinco pueblos con más respaldo que han superado la fase son A Guarda, Bullas, Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda.

"Nos da pena no estar entre ellos, pero nos queda una cosa mucho más importante: hemos demostrado que somos un pueblo unido, implicado y lleno de ilusión", ha indicado el Ayuntamiento de Albaida en un comunicado tras conocerse la comunicación oficial. "Nuestro pueblo ha brillado fuerte, y esto nadie nos lo quita. Gracias de corazón por cada voto, cada mensaje compartido y cada gesto. Esta experiencia nos ha hecho más fuertes como pueblo", incide el comunicado municipal.

Con el lema “un legado histórico señorial rodeado de arte, fantasía y paisaje sonoro”, en el marco de esta iniciativa Albaida ha querido mostrar al mundo la belleza de su patrimonio, el encanto de sus calles y la singularidad de su toque manual de campanas, un símbolo vivo de su identidad cultural.