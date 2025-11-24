Albaida llora la muerte de sor Amelia: "Fue una gran cuidadora y deja una huella imborrable"

Sencilla, generosa y siempre atenta a los demás. Sor Amelia dedicó la mayor parte de su vida al cuidado de los otros. Sus enseñanzas a los más pequeños durante su etapa en el colegio La Inmaculada de Albaida dejaron una profunda huella en varias generaciones de albaidenses, que ahora lloran su pérdida con gran cariño.

En mayo, los vecinos sintieron mucho su marcha junto a las otras cuatro últimas religiosas de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl que tuvieron que despedirse de la localidad tras 150 años vinculadas a tareas sociales, como la gestión de la escuela o la atención a los más necesitados. La edad de las monjas y la falta de vocaciones precipitó el fin de la presencia de la congregación en el municipio.

El funeral de sor Amelia será este lunes a las 10.30 horas en la Casa de Hermanas Mayores de San Eugenio, en Valencia, donde las religiosas de Albaida se retiraron para ser cuidadas.

El Ayuntamiento de Albaida ha lamentado profundamente la pérdida de la hermana. "Quien la conoció sabe que tenía una manera muy suya de estar presente: con palabras calmadas, con una sonrisa discreta y con una mirada que transmitía paz", indican desde el consistorio, donde todavía tienen muy presente aquel momento tan especial en el que las Hijas de la Caridad cerraron una etapa de siglos en el pueblo. "Ella formaba parte viva de esa historia, y muchas personas guardan de ella recuerdos llenos de afecto y agradecimiento", recalcan.

Sor Amelia, junto a un grupo de niños en Albaida. / Colegio La Inmaculada

"Hoy nos duele despedirla, pero también nos consuela saber que el rastro de bondad que dejó continuará en tantas personas a las cuales acompañó. Gracias, Sor Amelia, por todo el que sembraste. Siempre formarás parte de Albaida", apostilla el mensaje municipal.

El Colegio La Inmaculada de Albaida también ha publicado un emotivo comunicado de despedida. "Con profundo pesar comunicamos la partida de Sor Amelia, quien durante tantos años dedicó su vida, su afecto y su servicio a nuestro colegio. Su entrega, su fe y su proximidad ha dejado una impronta imborrable en generaciones de alumnas, familias y colegio", señalan desde el centro docente.

"Agradecemos de todo corazón todos los momentos compartidos, su ejemplo de compromiso y su labor incansable. Hoy la despedimos con tristeza, pero con la certeza que su legado permanecerá siempre entre nosotros", apuntan.

Muchas muestras de cariño

Tan pronto como se ha conocido la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de vecinos de Albaida con muestras de cariño hacia sor Amelia. La describen como una persona "única e imborrable", "una gran persona, con palabras sabias y ojos tiernos" y una "mujer de grandes valores que cuidó mucho de los niños i de todos los albaidenes que tuvimos el gusto de compartir grandes momentos con ella". "Ha dejado un gran legado en el pueblo de Albaida", coincide otra vecina,. "Siempre tenía una palabra amable. La echaremos mucho en falta, sobre todo los que tuvimos la suerte de conocerla y tenerla en la guardería", afirma otro albaidense.

En un reportaje que publicó este diario en mayo, ante la inminente marcha de las hermanas, quedó claro el gran amor que profesaba la localidad a la religiosa. "A ella habría que hacer hija predilecta del pueblo o hacerle una calle. Todos los niños de Albaida han recibido sus enseñanzas, ella se lo merece todo", indicaba una mujer.