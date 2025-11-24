La aparición de una tubería de gas ralentiza las obras en la Avenida Jaume I de Canals
La instalación no estaba correctamente indicada en los planos y su desplazamiento obliga a modificar la actuación para no alterar el trazado del nuevo colector de aguas residuales
Para evitar las molestias, los trabajos más molestos en aceras y zonas peatonales se aplazan hasta después de las fiestas patronales de Sant Antoni
Un imprevisto surgido durante las obras de sustitución del colector de aguas entre las avenidas Jaume I y Blasco Ibáñez de Canals ha alterado el calendario de la actuación y ha obligado a aplazar la fecha prevista para la finalización de los trabajos.
Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Canals, durante el proceso de excavación de la obra ha aparecido una instalación de gas natural al margen de lo que indicaban los planos existentes, justo por donde tiene que pasar el alcantarillado. Esta circunstancia ha ralentizado la intervención, mientras la compañía propietaria procede al desplazamiento de la tubería.
A causa del retraso generado y para evitar al máximo las molestias generadas tanto al vecindario como a los comerciantes, el consistorio de Canals ha decidido que, hasta después de las fiestas patronales de Sant Antoni, solo se desarrollarán los trabajos de sustitución del colector de aguas residuales, unos trabajos que apenas afectan a aceras y zonas peatonales.
La actuación, presupuestada en alrededor de 320.000 euros y sufragada con fondos del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia, consiste en la sustitución del colector de aguas residuales por otro que cuadruplicará la capacidad del existente, junto a la renovación de la instalación del agua potable desde el nº7 de la Avenida Jaime I hasta el nº2 de la Avenida Blasco Ibáñez. De este modo, se ampliará la capacidad del alcantarillado en esta zona y se renovará la antigua red de agua potable, así como las aceras por donde se sustituye la instalación de agua.
Inundaciones y desbordamientos
El Ayuntamiento de Canals recuperó el proyecto, pendiente desde hace años, con el objetivo de solucionar la problemática que afecta las plantas bajas de las avenidas afectadas. Las cañerías de este tramo tienen menos capacidad que las que allí desembocan, un hecho que causa inundaciones y desbordamientos cuando llueve.
Desde el primer momento, la idea del consistorio era desplegar la actuación en diferentes fases, que obligan a ir alterando la circulación. Las estimaciones municipales iniciales ya indicaban que las obras se alargarían como mínimo hasta fin de año. Ahora esa fecha se va a alargar en el tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La hora oscura de Mazón resiste a los testigos clave
- “Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”
- El cuaderno de Llorca: un Consell sin grandes cambios y una revolución en Presidencia
- Una inversora convierte los bajos de una manzana de Xàtiva en 29 miniviviendas