La aparición de una tubería de gas ralentiza las obras en la Avenida Jaume I de Canals

Un imprevisto surgido durante las obras de sustitución del colector de aguas entre las avenidas Jaume I y Blasco Ibáñez de Canals ha alterado el calendario de la actuación y ha obligado a aplazar la fecha prevista para la finalización de los trabajos.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento de Canals, durante el proceso de excavación de la obra ha aparecido una instalación de gas natural al margen de lo que indicaban los planos existentes, justo por donde tiene que pasar el alcantarillado. Esta circunstancia ha ralentizado la intervención, mientras la compañía propietaria procede al desplazamiento de la tubería.

A causa del retraso generado y para evitar al máximo las molestias generadas tanto al vecindario como a los comerciantes, el consistorio de Canals ha decidido que, hasta después de las fiestas patronales de Sant Antoni, solo se desarrollarán los trabajos de sustitución del colector de aguas residuales, unos trabajos que apenas afectan a aceras y zonas peatonales.

La actuación, presupuestada en alrededor de 320.000 euros y sufragada con fondos del Pla Obert d'Inversions de la Diputación de Valencia, consiste en la sustitución del colector de aguas residuales por otro que cuadruplicará la capacidad del existente, junto a la renovación de la instalación del agua potable desde el nº7 de la Avenida Jaime I hasta el nº2 de la Avenida Blasco Ibáñez. De este modo, se ampliará la capacidad del alcantarillado en esta zona y se renovará la antigua red de agua potable, así como las aceras por donde se sustituye la instalación de agua.

Inundaciones y desbordamientos

El Ayuntamiento de Canals recuperó el proyecto, pendiente desde hace años, con el objetivo de solucionar la problemática que afecta las plantas bajas de las avenidas afectadas. Las cañerías de este tramo tienen menos capacidad que las que allí desembocan, un hecho que causa inundaciones y desbordamientos cuando llueve.

Desde el primer momento, la idea del consistorio era desplegar la actuación en diferentes fases, que obligan a ir alterando la circulación. Las estimaciones municipales iniciales ya indicaban que las obras se alargarían como mínimo hasta fin de año. Ahora esa fecha se va a alargar en el tiempo.