El Atzeneta pierde en Soneja y le cuesta el puesto a su entrenador Fran Giménez

Tras el último fin de semana, las dinámicas se han mantenido igual para los equipos de la Vall d’Albaida. El Ontinyent 1931 consiguió sumar los tres puntos en Villarreal y posicionarse muy cerca del playoff. Por su parte, el Atzeneta continúa con la dinámica negativa tras perder en Soneja, un resultado que le ha costado el puesto a su entrenador Fran Giménez.

El sábado, el Atzeneta visitó al Soneja y el guion del partido fue muy parecido al de las semanas anteriores. Los castellonenses, en la primera parte, disfrutaron de dos ocasiones de gol y materializar una les sirvió para llevarse el encuentro. En un córner, cuando corría el minuto 27 y tras un fallo de marca defensivo, Jesús Silvestre aprovechó para rematar a portería y abrir el marcador (1-0). El Atzeneta, como viene siendo habitual, lo intentó por todas las vías posibles, pero el balón se negó a entrar. Brian, con un disparo prácticamente a bocajarro, pudo marcar para los suyos. El equipo “taronja” también generó ocasiones en jugadas de estrategia e incluso mandó un balón al palo. Con el marcador en contra para los atzeneteros se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Atzeneta insistió y de nuevo se topó con la madera. Con los de Fran Giménez volcados en ataque, el Soneja pudo ampliar distancias en el marcador con jugadas que prácticamente eran mano a mano con el guardameta, pero el Atzeneta resistió y creyó hasta el final en poder sacar algo positivo del encuentro. Finalmente, el marcador ya no se movió y sumaron una nueva jornada sin conseguir la victoria, además contra un equipo de la zona baja de la clasificación.

La dinámica negativa de las últimas semanas ha llevado al club a tomar la decisión de cesar al técnico Fran Giménez. Durante la mañana del lunes lo ha hecho oficial la entidad taronja en un comunicado en sus redes sociales, en el que han agradecido el trabajo de Fran al frente del equipo y le desean la mayor de las suertes. Su segundo entrenador, Salva Lledó, también abandona la disciplina atzenetera. El club también ha comunicado que en los próximos días se hará oficial quién asumirá las riendas del equipo de forma provisional o definitiva.

El Ontinyent 1931 en el partido contra el Villarreal C. / Ontinyent 1931 CF

La cara opuesta de la moneda es la del Ontinyent 1931, que se impuso el sábado al Villarreal “C”, equipo que ocupa puestos de playoff. Prácticamente los de Roberto Bas no dieron tiempo al tanteo en el partido: a los seis minutos ya ganaban. Tras un córner, el rechace cayó a la frontal y Jorge García enganchó el balón a la perfección para batir al portero y establecer el primer gol en el electrónico (0-1). A partir de ahí llegó un pequeño intercambio de golpes, con una buena ocasión para Miguel Richart y otra para el “minisubmarino”. El control del esférico era de los castellonenses, que se encontraron con una defensa férrea, mientras que los blanc-i-negres lo intentaban con jugadas aisladas, como un gran contragolpe de Pedro Sempere que finalizó Alberto Oca con un lanzamiento que salió demasiado alto. Sin más goles se llegó al descanso.

En la segunda parte, los locales salieron con una marcha más, teniendo la obligación de buscar el gol. El Ontinyent 1931 supo sufrir y, en el minuto 47, Andreu Vivó realizó una gran intervención que salvó a los suyos. La presión del conjunto groguet iba en aumento, pero los de Roberto Bas se mostraron sólidos. En el tramo final del encuentro, el guardameta del conjunto de la capital de la Vall d’Albaida tuvo que volver a intervenir con una estirada magnífica y así evitar el empate. Tres puntos muy trabajados y valiosos los que sumó el Ontinyent 1931, que sigue consolidando la buena dinámica y se sitúa a dos puntos del playoff.

En la mañana del lunes, el seleccionador valenciano, Andreu Palop, dio a conocer la lista de convocados para la jornada de este fin de semana de la Copa de las Regiones UEFA, que se celebra en Barcelona, en la cual la Selección Valenciana se medirá a Catalunya y a la Comunidad de Madrid. Entre los 18 convocados se encuentran los futbolistas del Ontinyent 1931, Alberto Osoro y Pedro Sempere, y también el jugador del Atzeneta Marcos Tomé.