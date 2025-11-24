Una avería deja trenes hacinados, trasbordos y retrasos de una hora en la línea València-l'Alcúdia de Crespins

La avería de un tren ha provocado un rosario de incidencias en la circulación de la línea C2 de Cercanías entre València y l'Alcúdia de Crepsins a partir del mediodía de este lunes. Pasadas las 13 horas, Renfe ha informado a los usuarios de la circulación por vía única entre las estaciones de la Pobla Llarga y Alzira, lo que ha provocado retrasos en los dos sentidos de la circulación de hasta más de una hora, así como cancelaciones de servicios, detenciones a lo largo del recorrido y transbordos.

La suspensión de determinados viajes ha provocado que los vagones de los trenes que sí han circulado vayan atestados de gente hacinada. Es lo que ha sucedido, tal como narran los testimonios de algunos usuarios, con el Cercanías de las 14.15 horas entre València y l'Alcúdia de Crespins, que ha permanecido detenido un buen rato en Algemesí. Al llegar a Alzira, el tren ha retrocedido unos 300 metros y se ha comunicado a los pasajeros que debían bajar del mismo. Estos han tenido que esperar en el andén la llegada de otro convoy procedente de València que, finalmente, ha llegado a Xàtiva con 65 minutos de retraso.

Pasajeros detenidos en Alzira tras un transbordo. / Levante-EMV

De igual forma, a modo de ejemplo, el tren con salida prevista a las 14:58h de la estación de L'Alcúdia de Crespins con destino a la estación de València Nord ha circulado a la altura de Carcaixent con 48 minutos de retraso. El tren con salida prevista a las 14:33h de la estación de Vlc Nord con destino L'Alcúdia de Crespins, circulaba por Alzira con 40 minutos de retraso, mientras que el tren con salida prevista a las 15:00h de la estación de Vlc Nord con destino Xàtiva, avanzaba por Algemesí con 22 minutos de retraso.

En total, hasta el momento se han visto afectados alrededor de una quincena de servicios, según ha informado Renfe. En algún caso el tren se ha detenido antes de llegar a su destino y otros han sido cancelados.