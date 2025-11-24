Fallece Antonio Perales, concejal de Xàtiva durante 12 años y exjefe provincial de las brigadas forestales

La iglesia de la Merced ha acogido este lunes por la mañana el funeral de Antonio Perales Perales, quien fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xàtiva por el PP en tres de los cinco mandatos de Alfonso Rus como alcalde, entre 1995 y 2007. El entierro ha reunido a numerosas personas, entre ellas destacados cargos y excargos políticos.

Fallecido a los 79 años como consecuencia de una enfermedad, Perales ocupó los cargos de regidor-delegado de Gobernación, de Personal, y de la Policía Local. En sus doce años en el consistorio se llevaron a cabo decisiones como la creación de la Policía de Barrio, aunque este modelo policial decayó pocos años después y el PP recibió muchas críticas por no implantarlo de nuevo o no dotarlo de más efectivos.

También era el regidor responsable de la brigada de Obras. De trato muy afable y entregado, se valoró de él lo atento que estaba siempre a las obras y su fuerte compromiso con los vecinos.

Antonio Perales, en una imagen más reciente. / Levante-EMV

Perales fue el responsable designado por Rus para gestionar la compra del primer trenet turístic de Xàtiva, hasta que se eligió el modelo definitivo, estrenado en 1996. Ambos mantenían relación desde los tiempos del partido Centro Democrático y Social (CDS). También formaron parte de la Agrupación Independiente de Xàtiva (AIX).

En 2007, cuando el alcalde de Xàtiva accedió a la presidencia de la Diputación de Valencia, Rus fichó a su estrecho colaborador como Coordinador provincial de las Brigadas Forestales de la empresa pública Imelsa, cargo que ocuparía hasta el año 2011.

Profesor desde 1978

En el plano profesional, Antonio Perales fue profesor de la sección de Metal-Automoción de la Escuela de Formación Profesional de Xàtiva, desde 1978 hasta su jubilación. Estaba casado con Carmen Momparler, profesora del colegio Taquígraf Martí de Xàtiva (entre otros) y presidenta de la AMPA del IES José de Ribera y de la Asociación local contra el cáncer, hasta 2015. Deja también dos hijos -Sara, Ingeniera de Caminos y especialista en Sistemas Urbanos Drenaje Sostenible, y Tono, ingeniero-consultor- así como dos nietos, Pablo y Ana.

Su madre, Milagros Perales Gallego, celebró su centenario en 2016 y falleció un año después, a los 101 años cumplidos. Sobrinos del fallecido, hijos de su única hermana, Milagros, son el periodista Ricard Gallego, jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix y consejero de À Punt por Ens Uneix; Reis Gallego, diplomada en Magisterio Musical, exdirigente de Compromís y exdirectora general de Innovación Educativa de la Conselleria Educació, y Montse Gallego, modista.

Durante doce temporadas consecutivas (de 1996 a 2007, ambas incluidas), Antonio Perales ejerció como presidente de los festejos taurinos en la plaza de toros de Xàtiva, cargo en el que se recibían monumentales broncas de los espectadores disconformes con los (pocos) trofeos.

Asimismo, fue rey mago en la cabalgata de Xàtiva en seis ocasiones.

Se dice que el artista fallero Xavier Herrero lo inmortalizó en 1998 con la figura del caganer del Belén Monumental, pieza que aún permanece y en cuyo rostro, supuestamente, se basó.

Entre los asistentes al funeral celebrado este lunes en la Merced no han faltado los últimos dos alcaldes de Xàtiva: Roger Cerdà y Alfonso Rus. También han acudido otros exconcejales del PP como José Díez, Rosa Esteban, Ramón Vila, Juan Carlos Crespo o José Vicente Ramón, así como los regidores actuales del Ayuntamiento de Xàtiva Pedro Aldabero, Marcos Sanchis (actual portavoz popular) o Eduardo Llopis. También se han acercado a la iglesia a dar el pésame exdirigentes del PP como Rafael Soler, exalcalde de la Pobla Llarga y exdiputado, el exfutbolista Vicente Sabater o el jefe de gabinete del alcalde de Xàtiva, Jesús Félix Soler.

Han estado igualmente presentes numerosos profesores destacados de la época de Perales, como Martínez Revert, Emilio Sala o Jacint Martínez, entre otros.