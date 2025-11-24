Francisco Baselga se incorpora como inspector jefe de la Policía Nacional en Ontinyent
El nuevo responsable de la comisaría ha estado 8 años en el Grupo de Homicidios de València y también ha prestado servicios en Barcelona, Alicante, Las Palmas o Cataluña
El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha recibido en el Palau de la Vila al nuevo inspector en jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Ontinyent, Francisco Baselga Bayo, que se ha incorporado al cargo este mes de noviembre en sustitución de Agustín Robles, recientemente jubilado.
Baselga es policía desde el año 2000 y accedió a la categoría de inspector el 2005. El año 2024 superó la promoción a inspector en jefe. A lo largo de su trayectoria ha prestado servicio en varios puntos de España, entre ellos Barcelona, Alicante, Las Palmas, València y Cataluña. Destaca especialmente su etapa de ocho años y medio en el Grupo de Homicidios de València, dedicado a la investigación de homicidios y desapariciones.
Durante la recepción, Jorge Rodríguez ha dado la bienvenida al nuevo responsable policial y ha remarcado la importancia de continuar reforzando la coordinación institucional, al destacar que “Ontinyent ha contado siempre con una excelente relación y cooperación con la Policía Nacional, y estamos convencidos que, con la llegada del nuevo inspector en jefe "continuaremos avanzando en esta línea”.
Por su parte, Francisco Baselga expresó satisfacción para asumir la dirección de la comisaría ontinyentina, a la que manifestaba llegar “con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Mi objetivo es continuar manteniendo una buena relación con el Ayuntamiento, con las instituciones, asociaciones y organismos del municipio. Lo más importante es el bienestar de los ciudadanos, y toda nuestra tarea estará orientada a garantizarlo”, remarcaba.
