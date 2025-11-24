El nadador setabense Ian Chust bate otro récord autonómico alevín

El tricampeón de España alevín Ian Chust, del Club Natació Xàtiva, ha batido la mejor marca autonómica de 12 años de los 50 metros espalda con un crono de 30.13, superando sus anteriores 31.78. La plusmarca se completó este pasado sábado 22 de noviembre en la jornada de la liga alevín que se celebró en la piscina de Les Pereres de Xàtiva.

En la competición participaron 138 nadadores pertenecientes a 10 clubes de la Fedeación de Natación de la Comunitat Valenciana. Los alevines de los años 2013 y 2014 compitieron en la sesión vespertina del sábado en las pruebas de 400 m libres, 50 m espalda y 100 m mariposa. En la sesión matinal del domingo lo hicieron en los 100 m braza, 50 m libres y los relevos de 4X200 m libres.

Por el Club Natació Xàtiva tomaron parte los siguientes nadadores:

Categoría alevín 2014: Lara Martí, Lucía Pedernera, Leyre Aguirre, Chloe Iaschuk, Emili Patricia Lala, Axel Arteche, Julen Belda, Carles Cambra, Mario Sandra, Ethan Penades y Asier Valle

Categoría alevín 2013: Ian Chus, Lucas Revert, Jhoel A. Villacis y Ares Andreu

En esta segunda jornada de competición de la liga alevín se obtuvieron buenos resultados con la consecución de varias mínimas para el autonómico y dos récords autonómicos. Con relación a las clasificaciones:

Lara Martí fue primera en las pruebas de 400 m libres con un tiempo de 5´24”27; primera en los 50 m espalda con un crono de 35”66 y también primera en los 50 m libres con 31”44.

Lucas Revert fue primero en 400 m libres con un registro de 5´06”84; fue segundo en 100 m mariposa con un crono de 1´17”79, segundo también en los 100 m braza con 1´21”17 y tercero en 50 m libres con un tiempo de 29”66.

Cuatro primeras posiciones para Chust

Ian Chust fue primero en 100 m mariposa con un crono de 1´10”79; fue primero en los 50 m espalda con un tiempo de 30”13 (que supone un nuevo récord autonómico); primero también en los 100 m braza con un registro de 1´21”10 y también primero en los 50 m libres con un crono de 28”07.

Mario Sendra fue segundo en los 100 m mariposa con un tiempo de 1´33”90.

En la prueba de relevos de 4X200 m libres, el equipo formado por Ares Andreu, Mario Sendra, Ian Chust y Lucas Revert, consiguió la primera posición con un tiempo de 9´58”81. Este registro supone también un nuevo récord autonómico.

También lograron mínimas autonómicas:

Mari Sendra en los 50 m espalda; Joel A. Villacís en 50 m espalda y Chloe Iaschuk en 100 m mariposa.