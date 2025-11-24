El Olímpic logra una trabajada victoria ante el Alberic y suma el segundo triunfo consecutivo

El CD Olímpic sumó este domingo una victoria tan trabajada como necesaria al imponerse por 2–1 al CE Alberic Sucemart en La Murta, en un partido marcado por un inicio atípico debido al desmayo de un aficionado en la grada que obligó a retrasar el comienzo. Antes del pitido inicial, el estadio guardó un minuto de silencio en memoria de un socio del club recientemente fallecido.

El encuentro arrancó con un Olímpic muy serio, dominador y con las ideas claras. El conjunto setabense manejó la posesión con criterio y presionó con solvencia, obligando al Alberic a replegarse. Fruto de ese buen inicio llegó el gol de Sergio García en el minuto 27, que adelantó a los locales tras una jugada bien elaborada. El equipo dispuso de varias ocasiones más para ampliar la ventaja, pero el marcador no se movió. “En la primera parte hemos estado bastante bien, con buen manejo de la posesión y haciendo daño arriba. Hemos sido superiores” y “podíamos haber rematado el partido” destacó el entrenador, José Manuel Rueda.

La segunda mitad fue completamente distinta. El Alberic dio un paso adelante, presionó más arriba y el Olímpic comenzó a perder claridad con la pelota. Los visitantes empataron en el minuto 52 por medio de Marc Ferrer, lo que generó cierta tensión en los locales. “Hemos perdido un poco el control y el equipo se ha puesto nervioso. Ya no queríamos ver tanto el balón”, admitió Rueda.

A pesar del golpe, el Olímpic reaccionó pronto y volvió a ponerse por delante diez minutos después gracias a un autogol de Rubén Fernández, que en su intento de despeje envió el balón al fondo de su propia portería. Con el 2–1, el equipo de La Murta tuvo que resistir el empuje final del Alberic en un tramo lleno de interrupciones y tarjetas. Incluso el propio Rueda fue amonestado por protestar. “Al final nos ha tocado sufrir, como ya pasó la semana pasada, pero el objetivo era sacar los tres puntos y lo hemos cumplido”, señaló.

El técnico también explicó la situación de varios jugadores durante la semana previa: las molestias físicas de Lucho, la ausencia de Emilio por asuntos personales y el debut liguero de Raúl, al que quiso premiar “porque ha hecho una muy buena semana de entrenamientos”. Además, celebró que el juvenil Hugo se mantenga cerca del primer equipo pese a no haber entrado en el campo. Iván Francés ha dejado la plantilla para incorporarse a la del Contestano.

Con esta segunda victoria consecutiva, el Olímpic encara con confianza la próxima jornada, en la que visitará un campo complicado. “Hay que hacer una buena semana de trabajo y salir a puntuar. Ojalá sigamos con esta dinámica positiva”, concluyó Rueda.

Victoria del Benigànim

El Benigànim CF dio la sorpresa de la jornada al ganar por la mínima, 1-0, al hasta entonces líder de la clasificación, el Independiente de Alicante. Un duelo, a priori, muy desigual entre los de la Vall d'Albaida, colistas, y los alicantinos, líderes, que se saldó con triunfo de los locales. Tras un encuentro muy igualado, que parecía que iba a finalizar con el reparto de puntos, en el minuto 90 Javier Balbastre marcaba para el Benigànim y conseguía tres valiosos puntos para intentar salir de los puestos de descenso. El equipo "ganxut" suma la segunda victoria esta temporada, un triunfo muy importante y de mucho ánimo para la plantilla para conseguir el objetivo de la permanencia.

L'Olleria empató 2-2 contra el Novelda, en un partido que comenzó muy igualado, finalizando la primera parte sin goles. En la segunda se adelantaban los visitantes en el minuto 53, pero en la siguiente jugada l'Olleria empataba por medio de Gironés. En el minuto 77, los alicantinos volvían a ponerse por delante, pero los locales lucharon hasta el final buscando de nuevo la igualada. En el minuto 90 llegaba el "premio" a esa constancia y Tormo anotaba el 2-2 definitivo.