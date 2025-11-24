El PSOE de Enguera propone cambiar de ubicación la feria de San Miguel tras más de 25 años

El grupo socialista de Enguera ha registrado una moción en el ayuntamiento que propone trasladar de ubicación la feria de atracciones que se monta desde hace más de 25 años en la carretera de acceso a la localidad con motivo de las fiestas de San Miguel.

El portavoz del PSOE local, Jesús Úbeda, sostiene que en, su emplazamiento actual, el recinto obliga a cortar el tráfico de esta arteria principal de Enguera y "causa molestias a los vecinos". El concejal aboga por reubicar la feria en una parcela propiedad de la cooperativa CampoEnguera cedida al ayuntamiento para la celebración de la Feria del Aceite mediante un convenio, junto a las instalaciones de la entidad agrícola.

La moción plantea solicitar un informe a los servicios técnicos de Urbanismo del ayuntamiento para examinar la viabilidad de la iniciativa. Úbeda remarca que el objetivo es "intentar un consenso con los ciudadanos, los feriantes y los tres partidos políticos" con representación en el consistorio con tal de materializar una acción que los socialistas consideran "muy beneficiosa y necesaria" para la población.

"Hemos hablado con los responsables de la cooperativa y la idea les parece bien. Es una forma de mirar al futuro", ahonda el portavoz del PSOE, que recuerda que feria de San Miguel "se pasó de la explanada del pabellón a la carretera supuestamente provisional". La reubicación, a su juicio, no solo evitaría los problemas de circulación que se producen en la carretera de acceso al municipio y reduciría las molestias que durante dos semanas sufren los vecinos "que no pueden acceder a sus parkings durante dos semanas", sino que, además, según el regidor, se abriría la posibilidad de ampliar la feria con más atracciones.

Úbeda admite que el cambio "no es cosa de un año o dos", aunque confía en que el equipo de gobierno acepte su propuesta para "ir todos juntos en esto". La iniciativa fue registrada hace dos semanas en el ayuntamiento con la idea de que el resto de partidos "pudieran introducir cambios", apunta el edil socialista. El pleno municipal en el que se debatirá la medida se celebrará el próximo jueves.