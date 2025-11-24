Recuperan los dos coches de Rugat tras robar con uno de ellos en una gasolinera

Final feliz para la familia de Rugat a la que habían robado dos vehículos de la cochera de la vivienda. Han podido recuperar los dos coches, aunque uno de ellos había sido utilizado por los autores del robo para atracar la gasolinera de Villalonga, en la Safor. Así lo han explicado los afectados, que este mediodía han podido recuperar los dos vehículos, un Hyundai i30 rojo y un Kia Xceed blanco. El Hyundai ha sido encontrado en Beniarjó, “en buen estado. Prácticamente no lo han utilizado”, explican. El Kia lo han hallado en l’Alqueria de la Comtessa “y este está más dañado, ya que lo han utilizado para entrar a robar en la gasolinera de Villalonga”, explican los dueños del vehículo, según les ha informado la policía, que les ha mostrado un vídeo con las imágenes del robo perpetrado con ese coche, que ha sufrido algunos daños a causa de esa acción. Los autores del robo se llevaron de la gasolinera una máquina de tabaco que cargaron en el Kia, con el que se marcharon con el maletero abierto para cargar la máquina. “El maletero tiene algunos rasguños, la puerta está rasgada, y el coche está lleno de suciedad por dentro”, explica a este diario el dueño de los vehículos.

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Rugat tras encontrar los coches robados. / Ajuntament Ru

La familia de Rugat ha agradecido la colaboración ciudadana, “clave para encontrar los coches. Gracias a la difusión que se ha realizado por redes sociales y grupos de WhatsApp hemos podido encontrarlos”, expresaban.

El robo de los coches se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado. Los vehículos estaban aparcados en la cochera de la vivienda, un inmueble con un piso en la planta superior y el aparcamiento en la planta baja. La familia estaba en la vivienda cuando se produjo el robo, pero no se percató del suceso ante la silenciosa maniobra que llevaron a cabo los delincuentes. Estos desactivaron el sistema de puerta automática, pasándolo a manual, para silenciar la apertura de la puerta y llevarse los coches, dejando en la cochera otras pertenencias y objetos de los propietarios. “Los ladrones ya sabían a lo que venían”, manifestaban los dueños.

Los afectados denunciaron el robo ante la Guardia Civil de Castelló de Rugat y difundieron el suceso a través de redes sociales, pidiendo la colaboración ciudadana para encontrarlo. Gracias a estos llamamientos, la Policía Local de varias localidades de la Safor, como Gandia, Rafelcofer o la Font d’en Carròs habían comunicado que los vehículos habían sido vistos por estos municipios. En Rafelcofer fueron vistos en un camino rural, donde los autores del robo abandonaron pertenencias que la familia tenía en uno de los vehículos, el Kia, como chaquetas y otros objetos, que pudieron recuperar.

Estas fuentes policiales también comunicaron a la familia de otros robos ocurridos en otras localidades y, según explicaban los afectados de Rugat, “nos han dicho que en las últimas semanas se han encontrado tres vehículos robados en pueblos de la Vall d’Albaida y de la Costera. En el Ràfol de Salem, al parecer, robaron un coche y lo encontraron después en Gandia. También nos han contado sucesos parecidos en Beniarrés o Montitxelvo. Al parecer, podría haber una banda dedicada a estos robos”, explicaban.

La familia afectada pidió la colaboración ciudadana para encontrar los vehículos. El Ayuntamiento de Rugat también se había hecho eco del suceso a través de sus perfiles en redes sociales, como Facebook.