Un recurso paraliza la adjudicación del Palacio de Justicia de Ontinyent

La Conselleria de Justicia ha comunicado la suspensión del procedimiento de adjudicación de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent hasta que se resuelva el recurso especial en materia de contratación interpuesto el 16 de noviembre por una de las 22 empresas licitadoras ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Este pasado viernes, la subsecretaría de la conselleria dio cuenta de la paralización momentánea del proceso, cuya resolución definitiva situó a la constructora Rover como ganadora del contrato. La citada empresa presentó la mejor oferta económica (7,3 millones de euros sin IVA), al plantear una rebaja del 21% respecto al presupuesto inicial de las obras, estimado por la administración en 9,36 millones de euros (más IVA). Rover se comprometió a ejecutarlas por 2 millones menos.

El recurso puede alterar el cronograma previsto de los trabajos, a la espera de que el tribunal se pronuncie. En una visita reciente a Ontinyent, la consellera La consellera Nuria Martínez fijó el inicio de las obras entre finales de este año y principios de 2026 para dar respuesta a una "reivindicación histórica" que "dará cobertura a las necesidades de la ciudad".

Rover obtuvo una puntuación de 95,80 en el examen de la mesa de contratación, a bastante distancia de sus competidoras. Lantania, segunda clasificada, logró 90,37 puntos, mientras que Tecnología de la Construcción y Obras Públicas alcanzó los 90,33 puntos. Entre las licitadoras figuraban algunas de las empresas más potentes del sector de la construcción de España.

Una obra muy esperada en Ontinyent

El Palacio de Justicia de Ontinyent es una infraestructura largamente reivindicada en la comarca, puesto que la localidad sufre graves problemas por las deficientes condiciones de las diferentes sedes en las que se reparte la sede judicial, donde los funcionarios trabajan en condiciones precarias. La falta de espacio también genera grandes inconvenientes.

El nuevo edificio ocupará 4.281 metros cuadrados, reunirá todos los servicios básicos en unas instalaciones modernas y se proyecta en la antigua fábrica de Bernabeu, en el barrio del Llombo.