Roban dos coches de un aparcamiento particular en Rugat

Roban dos coches de una familia de Rugat estacionados en el aparcamiento privado de la vivienda. El suceso ocurrió la madrugada del viernes al sábado pasado cuando los ladrones accedieron a la cochera de una vivienda de la localidad de la Vall d’Albaida y se llevaron los dos vehículos que había estacionados en el interior: un Kia XCeed y un Hyundai i30. La familia se encontraba en la vivienda, en el piso situado arriba de la cochera, pero no se percató del robo ante el sigilo con el que operaron los autores del robo, que desactivaron el sistema de puerta automática, pasándolo a manual, para silenciar la apertura de la puerta. Una vez dentro de la cochera, donde también había bicicletas, herramientas del campo y otras pertenencias de la familia, los ladrones se llevaron los coches dejando el resto de propiedades. “Los ladrones ya sabían a lo que venían”, manifiestan los afectados.

Anuncio del Ayuntamiento de Rugat sobre los coches robados. / Ajuntament Rugat

Los afectados han denunciado el robo ante la Guardia Civil de Castelló de Rugat y han informado del suceso a través de redes sociales, pidiendo la colaboración ciudadana para encontrarlo. Gracias a estos llamamientos, la Policía Local de varias localidades de la Safor, como Gandia, Rafelcofer o la Font d’en Carròs han comunicado que los vehículos han sido vistos por estos municipios. En Rafelcofer fueron vistos por un camino rural, donde los autores del robo abandonaron pertenencias que la familia tenía en uno de los vehículos, el Kia, como chaquetas y otros objetos, que han podido recuperar.

Estas fuentes policiales también han comunicado a la familia de otros robos ocurridos en otras localidades y, según explican los afectados de Rugat, “nos han dicho que en las últimas semanas se han encontrado tres vehículos robados en pueblos de la Vall d’Albaida y de la Costera. En el Ràfol de Salem, al parecer, robaron un coche y lo encontraron después en Gandia. También nos han contado sucesos parecidos en Beniarrés o Montitxelvo. Al parecer, podría haber una banda dedicada a estos robos”, explican.

La familia afectada pide la colaboración ciudadana para encontrar los vehículos. El Ayuntamiento de Rugat también se ha hecho eco del suceso a través de sus perfiles en redes sociales, como Facebook.