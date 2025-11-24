Roban dos coches de un aparcamiento particular en Rugat
Los vehículos, que estaban en la cochera de una vivienda, fueron sustraídos la madrugada del viernes al sábado
Los automóviles han sido vistos en municipios de la Safor y los propietarios han podido recuperar algunas pertenencias que los ladrones abandonaron en Rafelcofer
Roban dos coches de una familia de Rugat estacionados en el aparcamiento privado de la vivienda. El suceso ocurrió la madrugada del viernes al sábado pasado cuando los ladrones accedieron a la cochera de una vivienda de la localidad de la Vall d’Albaida y se llevaron los dos vehículos que había estacionados en el interior: un Kia XCeed y un Hyundai i30. La familia se encontraba en la vivienda, en el piso situado arriba de la cochera, pero no se percató del robo ante el sigilo con el que operaron los autores del robo, que desactivaron el sistema de puerta automática, pasándolo a manual, para silenciar la apertura de la puerta. Una vez dentro de la cochera, donde también había bicicletas, herramientas del campo y otras pertenencias de la familia, los ladrones se llevaron los coches dejando el resto de propiedades. “Los ladrones ya sabían a lo que venían”, manifiestan los afectados.
Los afectados han denunciado el robo ante la Guardia Civil de Castelló de Rugat y han informado del suceso a través de redes sociales, pidiendo la colaboración ciudadana para encontrarlo. Gracias a estos llamamientos, la Policía Local de varias localidades de la Safor, como Gandia, Rafelcofer o la Font d’en Carròs han comunicado que los vehículos han sido vistos por estos municipios. En Rafelcofer fueron vistos por un camino rural, donde los autores del robo abandonaron pertenencias que la familia tenía en uno de los vehículos, el Kia, como chaquetas y otros objetos, que han podido recuperar.
Estas fuentes policiales también han comunicado a la familia de otros robos ocurridos en otras localidades y, según explican los afectados de Rugat, “nos han dicho que en las últimas semanas se han encontrado tres vehículos robados en pueblos de la Vall d’Albaida y de la Costera. En el Ràfol de Salem, al parecer, robaron un coche y lo encontraron después en Gandia. También nos han contado sucesos parecidos en Beniarrés o Montitxelvo. Al parecer, podría haber una banda dedicada a estos robos”, explican.
La familia afectada pide la colaboración ciudadana para encontrar los vehículos. El Ayuntamiento de Rugat también se ha hecho eco del suceso a través de sus perfiles en redes sociales, como Facebook.
- Algo está cambiando en la movilidad metropolitana de València
- El 'superdomingo' de Maratón, básquet y fútbol amenaza con colapsar València
- Estos son los bares de Valencia que han ganado los Premios Cacau d'Or 2025
- Sanidad se reúne con el anestesista que atendió a las dos niñas de la clínica dental de Alzira
- La hora oscura de Mazón resiste a los testigos clave
- “Lo ocurrido es extremadamente raro; no se puede descartar la anestesia, pero hay que ser prudente”
- El cuaderno de Llorca: un Consell sin grandes cambios y una revolución en Presidencia
- Una inversora convierte los bajos de una manzana de Xàtiva en 29 miniviviendas