Así será la manifestación del 25N en Xàtiva: hora y lugar de partida

Xàtiva convoca a la ciudadanía a participar este martes, 25 de noviembre, en la manifestación organizada con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La marcha, impulsada por el Consell Municipal de les Dones, constituye uno de los actos centrales de la programación del 25-N y refuerza el compromiso municipal en la lucha contra todas las formas de violencia machista.

La concejala de Mujer e Igualdad, Amor Amorós, ha recordado que esta fecha “es una llamada a reconocer y combatir todas las violencias que forman parte de la estructura machista, y que es muy importante asistir porque todavía estamos lejos de la eliminación total de dichas violencias”.

La manifestación comenzará a las 19 horas y contará con el acompañamiento de la batucada “En clau de do”, formada por miembros de la Música Vella y de la Casa de les Dones. A la llegada a las puertas del Ayuntamiento, se procederá a la lectura del manifiesto institucional y a las actuaciones de la Muixeranga de Xàtiva y de la colla “La Socarrà”. El acto se completará con una intervención performativa a cargo de Xateba en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, con la voluntad de rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo de cada víctima.

La programación del 25-N, que este año supera la decena de actividades, cuenta todavía con diversas propuestas pendientes o en curso. Este martes por la mañana, en el Gran Teatre, se celebrará el VII Congreso “Xàtiva contra la violencia de género”, dirigido a jóvenes a partir de 17 años y con la participación de profesionales especializados que abordarán la perspectiva jurídica y social de la violencia machista. Paralelamente, continúa activo el II Concurso de Fotografía “Una mirada contra la violencia de género”, organizado por Xàtiva Unida, que pretende sensibilizar a la ciudadanía a través del lenguaje visual.

Además, hasta el 24 de noviembre sigue en marcha el taller “Mariposas de ganchillo”, elaboradas por el alumnado de todos los centros de primaria con el apoyo del taller de ganchillo de la Casa de las Mujeres. Asimismo, a lo largo de noviembre y diciembre, la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local está impartiendo charlas preventivas al alumnado de primero de Bachillerato, reforzando el trabajo pedagógico en materia de prevención. La actividad educativa culminará el 18 de diciembre con una sesión de teatro sistémico en el IES Dr. Lluís Simarro, destinada a profundizar en la reflexión sobre las relaciones y las dinámicas de poder.