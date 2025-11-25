La activista Datxu Peris ofrece en Xàtiva una charla sobre filosofía y derechos animales

La Casa de la Cultura de Xàtiva acoge este jueves 27 de noviembre a las 19 horas una charla sobre Filosofía y derechos animales, a cargo de Datxu Peris. Profesora de secundaria y exregidora del Ayuntamiento de Catarroja, Peris es una conocida activista por los derechos animales y antimilitarista que ha protagonizado algunas acciones con notable repercusión en los medios de comunicación. Hace unos años, fue condenada a pagar una indemnización a la familia del torero Víctor Barrio, fallecido en 2016 por una cornada durante una corrida, tras llamarle asesino en una red social.

El acto lo ha organizado el Ateneu Filosòfic de Xàtiva y estará conducido por el miembro de esta asociación y también profesor de Filosofía Josep Ignasi Benito.

Según explica el mismo Benito, «Datxu Peris es una filósofa definida por ella misma como marxista, spinozista, feminista, nacionalista y activista militante». Es una persona «reconocida por su compromiso en las revueltas, y no meramente como partícipe, sino como la que enciende la llama cuando cree que la lucha vale la pena», explica. «Datxu —continúa Benito— no tiene miedo de ir con su cuerpo a la barricada, y lo paga siendo encerrada a veces, hasta que sus amigos y amigas la liberan pagando las multas...», destaca.

Esta es la cuarta conferencia promovida desde el Ateneu Filosòfic de Xàtiva, entidad presidida por Rafael Carril. El primero, que fue la presentación pública de las actividades del ateneo, fue la charla del profesor Tobies Grimaltos en junio. En septiembre, Rafael Gomar presentó su reciente libro sobre Walter Benjamin. Y el pasado 31 de octubre, el profesor Xavier Llop protagonizó la charla-coloque El nihilismo revolucionario.