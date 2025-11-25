Ángela Fita cae en las semifinales del torneo ITF de Antalya en Turquía

La tenista de Xativa Ángela Fita Boluda perdió en las semifinales del torneo ITF de Antalya en Turquía ante la checa Julia Struplova por un resultado de 3-6, 6-2 y 7-5 en las casi tres horas que duró el partido.

Fita empezó muy bien la contienda con un juego que hacía pensar que la final del torneo estaba muy cerca. Sin embargo, la segunda manga fue todo lo contrario llegándose al tercer set.

Nuevamente ocurrió lo mismo que la semana anterior en Grecia y Fita perdería por un apretado 7-5, esfumándose una nueva final tras los éxitos cosechados a principios de año en este mismo escenario.

Con este resultado la setabense se mantiene en el puesto 263 del ranking mundial WTA a la espera de estos puntos y los que pueda sumar la próxima semana en este mismo lugar.