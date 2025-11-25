Un año más, 25 de noviembre

Un año más, y ya son muchos aunque al parecer no los suficientes, el Gobierno municipal y la ciudadanía se congregan el 25 de noviembre ante el Ayuntamiento de Xàtiva. No hay ningún motivo de alegría sino más bien todo lo contrario: se conmemora el Día Internacional de lucha contra la violencia machista.

Habrá una manifestación que recorrerá las calles, pasando por esos Juzgados donde las mujeres de esta y otras comarcas no pueden presentar sus denuncias. Habrá consignas que se gritarán alto y claro, como la que recomienda a las mujeres que no callen, que presenten denuncias. Aunque surtan poco efecto, porque este año solo 10 de las 49 victimas que aparecen en las cifras oficiales la habían presentado. Habrá mucha gente que desde las aceras y las terrazas presenciara la manifestación y a veces, manifestará su aburrimiento e incomprensión. O que en el peor de los casos, comentará eso de “ estoy en contra de todas las violencias” que es una forma de restar importancia a la violencia machista, negando las causas que la provocan.

En el discurso institucional que se leerá ante el Ayuntamiento no se dirá ninguna mentira y será escuchado en silencio y con respeto. Después, en el acto que desde hace más de 20 años realiza XATEBA – Asociación contra la igualdad y la violencia de género- quizás la gente se emocione y sienta impotencia y rabia ante tanta violencia brutal.

La lectura de los nombres - 45 de mujeres, 4 de criaturas- todas ellas asesinadas desde la cita en noviembre del pasado año, es especialmente sangrante. No es fácil imaginar lo que pensó Doreen de 78 años a la que su marido tiró por las escaleras en su silla de ruedas. O soportar la imagen de Marta de 21 a la que encontraron acuchillada en su casa, junto a su hija de dos años, dormida junto al cuerpo de su madre.

Pero todo ello es necesario para combatir al peor enemigo que, además del agresor, tienen las mujeres víctimas de la violencia machista: la invisibilidad, la indiferencia y, en el colmo del abandono y la infamia, la negación que defienden algunos partidos de ultraderecha.

Salir a la calle y recorrerla con las pancartas es denunciar un peligro letal y mostrar que son muchas las personas que reniegan del machismo y quieren derrotar la violencia que utilizan para someter a las mujeres. Es la forma de trasladar a los agresores que no son hombres, sino una vergüenza para todos los hombres. Y a las víctimas, que no están solas, aunque vivan en el silencio y la soledad.

Si el Gobierno municipal , y el Consell de les Dones en su nombre, no explicitara su defensa de la igualdad, se podría poner en duda la sinceridad de su compromiso. Que ciertamente no se demuestra solo con palabras, sino con hechos. Como la aprobación reciente del II Plan Local contra la violencia que permite el trabajo conjunto de todos los recursos implicados desde un punto de partida común: el maltrato es una realidad en Xàtiva tangible y cuantificada, que exige respuesta urgente e inmediata basada en recursos , formación, profesionalidad y empatía.

Por último, si ante esa lectura trágica que identifica a las víctimas por su nombre y no solo como cifras asépticas, no se encogiera el corazón de las personas presentes, no surgiera la rabia contra la crueldad infinita, no se consolidara el firme propósito de afrontar esta lucha cada cual desde sus responsabilidades, , su mundo y sus relaciones , quedaríamos retratados como sociedad de una forma pésima y francamente autodestructiva.

Un año más, y los que hagan falta, se conmemora en Xàtiva el Día Internacional contra la Violencia machista.