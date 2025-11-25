Aspromivise lleva a Xàtiva el primer encuentro de atletismo para personas con discapacidad funcional

La asociación Aspromivise, junto a la coordinadora de centros ocupacionales, Copaba, ha organizado un Encuentro de Atletismo para Personas con Diversidad Funcional que reunirá a más de 180 atletas de 17 centros de toda la provincia de València.

El evento comenzará este miércoles a las 11 de la mañana a las pistas de atletismo de Les Pereres, con las series de relevos 4x100. A lo largo de la jornada se disputarán diferentes pruebas, tanto oficiales como adaptadas, para que todas las atletas, independientemente de sus capacidades, puedan competir con otros deporistas en igualdad de condiciones. Desde una prueba de 800 metros hasta una de 10 metros asistida, habrá un abanico de carreras y concursos que llenarán la mañana de este miércoles.

Este año, tal y como ha sucedido en temporadas anteriores, el encuentro será un punto de referencia para llevar adelante un movimiento impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y gestionado por el Comité Paralímpico Español. Este movimiento, llamado Relleu Paralímpico, tiene como objetivo prioritario hacer accesible el deporte a todas aquellas personas que lo quieren practicar, independientemente de sus capacidades y hacerlo de manera inclusiva a través de los clubes de referencia en las diferentes ciudades o localidades.

Alumnos de bachillerato

Un programa inclusivo en el que Aspromivise ha sido uno de los referentes para ponerlo en funcionamiento. Desde la propia entidad, organizadora de la competición, se muestran satisfechos por la inscripción de participantes y por el interés que ha mostrado Feddi, la Federación de deportes para personas con diversidad funcional intelectual. Además, también contará con la colaboración de los alumnos de Bachiller del IES Dr. Simarro de Xàtiva, para realizar tareas organizativas al encuentro.

Asimismo, Sonia Wolski, de Aspromivise, ha reivindicado “la importancia de continuar organizando actividades como esta en nuestro colectivo. Al final el que conseguimos es motivar a la gente a hacer deporte, con todas las repercusiones positivas que esto comporta para la persona. Por eso desde nuestro centro no dejaremos nunca de fomentar estos encuentros si tienen como objetivo final la mejora de las personas que participan.”